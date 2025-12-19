  1. Privatkunden
«Momentum» auf der Lauchernalp Dieses Hotel in Blatten setzt ein Zeichen nach dem Bergsturz

dpa

19.12.2025 - 21:31

Wo Geröll und Eis ein ganzes Dorf zerstörten, wächst jetzt ein Symbol für Mut: Blatten feiert die Eröffnung des «Momentum» auf der Lauchernalp – und gibt einer traumatisierten Dorfgemeinschaft neue Perspektiven.

,

DPA, Redaktion blue News

19.12.2025, 21:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Gut sechs Monate nach dem Bergsturz in Blatten öffnet das neue Hotel «Momentum» zu Weihnachten seine Pforten.
  • Das Haus mit 19 Zimmern und Platz für 64 Gäste wurde in einer Rekordbauzeit errichtet.
  • «Momentum ist ein temporäres Hotel für fünf Jahre – und ein bleibendes Symbol für Aufbruch und Verbundenheit im Lötschental», heisst es auf der Webseite.
Mehr anzeigen

Gut sechs Monate nach dem gewaltigen Bergsturz von Blatten gibt es ein neues Symbol der Hoffnung: Hotelier-Familien aus dem Schweizer Bergdorf haben ein neues Hotel eingeweiht. Das «Momentum» auf fast 2000 Metern Höhe hat 64 Betten und will zu Weihnachten die ersten Gäste bedienen. Der Holzbau steht an der Bergstation eines Skilifts.

«Es ist mehr als ein Bauprojekt», sagte Hotelier Lukas Kalbermatten noch während des Baus. «Es ist eine Art kollektive Therapie. Etwas entsteht, wo alles verloren schien.» Die Hoteliers finanzierten den Bau mit Versicherungegeldern sowie Beteiligungen der Bergbahn und des Kantons Wallis. Viele der 300 Dorfbewohner möchten ihre Häuser in der Nähe des alten Dorfes wieder aufbauen. Im September fand bereits symbolisch der erste Spatenstich statt. 

Symbol für Aufbruch

Die Katastrophe traf das Dorf am 28. Mai. Wochenlang hatten sich am Berg Kleines Nesthorn (3342 Meter) oberhalb von Blatten Gesteinsbrocken gelöst und waren auf den darunterliegenden Birchgletscher gefallen. Der brach unter dem Gewicht zusammen und Millionen Kubikmeter Eis und Geröll donnerten ins Tal.

Das Dorf war vorher geräumt worden. Es wurde fast vollständig zerstört. Ein Mann kam ausserhalb des Dorfes an einem Stall ums Leben. Die meisten Gebäude liegen nun unter einem riesigen Schuttkegel. Andere, die zunächst verschont blieben, gingen in dem See hinter dem Schuttkegel unter, der sich bildete, weil dort der Fluss Lonza nicht abfliessen konnte. 

Von Bondo über Brienz bis Blatten. Das waren die massivsten Bergstürze der Schweiz

Von Bondo über Brienz bis BlattenDas waren die massivsten Bergstürze der Schweiz

«Momentum ist ein temporäres Hotel für fünf Jahre – und ein bleibendes Symbol für Aufbruch und Verbundenheit im Lötschental», heisst es auf der Webseite. Von den acht Hotels im Lötschental waren die drei Häuser in Blatten durch den Bergsturz zerstört worden. Ein weiteres hinten im Tal ist seitdem von der Aussenwelt abgeschnitten.

Im Jahr 2029 soll Blatten aufgebaut sein

Im Jahr 2029 soll Blatten aufgebaut sein

In Ferden im Walliser Lötschental stellen der Staatsrat und die Gemeindebehörden den Fahrplan für den Wiederaufbau des von einem Bergsturz zerstörten Dorfs Blatten vor. Diesen Fahrplan hat der Kanton gemeinsam mit der Gemeinde Blatten erarbeitet.

03.09.2025

Mehr zum Thema

Winter versteckt Schuttkegel. So hast du Blatten VS noch nie gesehen

Winter versteckt SchuttkegelSo hast du Blatten VS noch nie gesehen

Deutsche Doku zu Blatten VS. Felssturz-Katastrophe raubte Hotelier alles – er will trotzdem noch 2025 neu eröffnen

Deutsche Doku zu Blatten VSFelssturz-Katastrophe raubte Hotelier alles – er will trotzdem noch 2025 neu eröffnen

Gletschersturz im Lötschental. Die Bilder aus Blatten gehen um die Welt

Gletschersturz im LötschentalDie Bilder aus Blatten gehen um die Welt

