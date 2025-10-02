  1. Privatkunden
Plagiatsvorwurf zu neuem Malzgetränk Hat Coop schamlos ein Konkurrenzprodukt kopiert?

Wilhelm Flemmer

2.10.2025

Hat Coop sein Malzgetränk Malzato wirklich «eigenständig» kreiert, oder diente die Kultmarke Ovomaltine als Vorlage?
Hat Coop sein Malzgetränk Malzato wirklich «eigenständig» kreiert, oder diente die Kultmarke Ovomaltine als Vorlage?
Bild: KEYSTONE/Georgios Kefalas

Der Detailhändler Coop hat ein neues Malzgetränkt lanciert, doch nun steht ein Vorwurf im Raum: Hat der Händler von einer Kultmarke abgekupfert?

Wilhelm Flemmer

02.10.2025, 16:28

02.10.2025, 16:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Detailhändler Coop ist mit einem Plagiatsvorwurf konfrontiert.
  • Der Konzern hat ein neues Malzgetränk lanciert, das Ähnlichkeiten mit einer Kultmarke aufweist.
  • Coop weist die Vorwürfe zurück, das Unternehmen kreiere seine Eigenmarken «eigenständig», heisst es in einer Stellungnahme. 
  • Die abgekupferte Firma Wander will «sportlich» mit dem Thema umgehen.
Mehr anzeigen

Malzato, so heisst ein neuer Artikel, den der Detailhändler Coop die Tage auf den Markt gebracht hat – ein Milchgetränk mit Gerstenmalzextrakt, das in einer gelb-orangen Verpackung angeboten wird. Wie Malzato schmeckt, sei an dieser Stelle dahingestellt, interessanter ist ohnehin die Frage: Hat der Konzern das Produkt abgekupfert, wie mancher einer mutmasst? Diente dafür nicht offensichtlich das Kultgetränk Ovomaltine des Herstellers Wander AG als Vorlage?

Der Beschuldigte weist die Plagiatsvorwürfe zurück. «Coop kreiert seine Eigenmarken eigenständig», teilt das Unternehmen laut «Watson» mit. Man beobachte den Markt genau und schaffe permanent neue Produkte. Andererseits wird eingeräumt: Bevor das Getränk herausgebracht wurde, sei die rechtliche Lage eingehend geprüft worden.

Wander bleibt «sportlich» – vorerst

Kopiert oder nicht kopiert, böses Blut vergiessen will der Hersteller des Originals nicht. Zunächst nicht. Wander will Kenntnis von der Sache haben, rechtliche Schritten seien «im Moment» jedoch nicht angedacht, erklärte eine Sprecherin des zum Nahrungsmittelkonzern Associated British Foods gehörenden Unternehmens. «Wir gehen damit sportlich um. Solange wir kopiert werden, müssen wir etwas richtig machen.»

Ein Name überrascht. Das sind die billigsten Supermärkte der Schweiz

Ein Name überraschtDas sind die billigsten Supermärkte der Schweiz

Ob Wander allerdings lange «sportlich» bleiben wird, steht auf einem anderen Blatt. Spätestens bei der Frage des Geldes ist mit der Gelassenheit für gewöhnlich Schluss, und darum geht es in diesem Fall ja auch. Beide Konzerne wollen mit ihren Getränken Umsätze machen.

Mit der Preispolitik aber fährt Coop Wander gerade gehörig in die Parade. Sein Malzato in einem halben Liter Tetra Pak bietet der Händler für 1.95 Franken an, das Konkurrenzprodukt mit demselben Volumen ist für stolze 3.40 Franken zu haben. «Im Moment» geht Wander damit «sportlich» um.

Coop setzt auf Eigenmarken

Im Kampf gegen seine Mittbewerber setzt Coop seit Jahren verstärkt auf die Erweiterung seines Sortiments durch Eigenmarken. Davon hatte der Händler Anfang des Jahres mehr als 1.500 im Angebot, darunter Betty Bossi, Fine Food und Karma.

Dagegen bewegt sich etwa Konkurrent Migros in die entgegengesetzte Richtung. Wie zuletzt berichtet wurde, streicht das Detailhandelsunternehmen 80 von insgesamt 250 Eigenmarken aus dem Sortiment. Als Grund werden unter anderem hohe Kosten angeführt. "Das Geld investieren wir lieber in die Qualität des Inhalts», erklärte Migros-Marketingchef Rémy Müller.

Hat Coop schamlos ein Konkurrenzprodukt kopiert?