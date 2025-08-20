Geschäftsmann (44) vergewaltigt Mädchen (15) in Swiss-Maschine – verurteilt

Auf einem Swiss-Flug im März vergriff sich ein Geschäftsmann an einem Mädchen. Keystone

Ein 44-jähriger Geschäftsmann wurde wegen sexueller Übergriffe auf eine 15-Jährige während eines Swiss-Flugs verurteilt. Der Fall zeigt die Anwendung des neuen Sexualstrafrechts.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 44-jähriger Mann wurde in der Schweiz wegen sexueller Übergriffe auf eine 15-Jährige während eines Swiss-Flugs verurteilt.

Das neue Sexualstrafrecht mit dem Grundsatz «Nein heisst Nein» kam zur Anwendung, da das Opfer im Schockzustand keine Zustimmung signalisiert hatte.

Der Täter erhielt eine bedingte Freiheitsstrafe, Einreiseverbot für fünf Jahre und wurde nach der Haftentlassung zur Ausschaffung übergeben. Mehr anzeigen

Ein Vorfall auf einem Swiss-Flug von Mumbai nach Zürich hat die Anwendung des neuen Sexualstrafrechts in der Schweiz verdeutlicht. Ein 44-jähriger Geschäftsmann, der auf dem Weg nach Belgien war, wurde wegen sexueller Übergriffe auf eine 15-jährige Mitreisende verurteilt. Der Fall wurde vor dem Bezirksgericht Bülach verhandelt. Der Mann erhielt eine bedingte Freiheitsstrafe, wie der «Tages Anzeiger» berichtet.

Der Flug, der im März stattfand, wurde für die Jugendliche zu einem Albtraum. Sie sass neben dem Geschäftsmann, mit dem sie nur kurz sprach, bevor sie einschlief. Während sie schlief, beging der Mann sexuelle Handlungen an ihr und an sich selbst. Er gestand die Taten vor Gericht und gab an, dass ihm bewusst wurde, einen Fehler gemacht zu haben.

Anwendung des neuen Sexualstrafrechts

Beim Prozess kam das neue Sexualstrafrecht zur Anwendung. Dieses Gesetz, das vor einem Jahr in Kraft trat, basiert auf der Formel «Nein heisst Nein». Eine Vergewaltigung liegt nun bereits vor, wenn das Opfer durch Worte oder Gesten zeigt, dass es nicht einverstanden ist. Ein Schockzustand des Opfers reicht als Zeichen der Ablehnung aus.

In der Anklage wurde gemäss «Tages-Anzeiger» der Schockzustand der 15-Jährigen hervorgehoben. Sie war nicht in der Lage, sich gegen die Handlungen zu wehren und ertrug den Übergriff wort- und regungslos. Vor der Gesetzesänderung wäre eine Vergewaltigung nur dann anerkannt worden, wenn der Täter Gewalt angewendet oder das Opfer bedroht hätte.

Urteil und Konsequenzen

Das Gericht befand den Fall nach kurzer Beratung als klar und folgte dem Vorschlag der Staatsanwaltschaft. Der Mann wurde wegen Vergewaltigung und sexueller Handlungen mit einem Kind verurteilt. Die bedingte Freiheitsstrafe von anderthalb Jahren muss er nicht absitzen, da er seit März in Haft war. Der Richter bezeichnete die Strafe als knapp angemessen.

Zusätzlich zu der Freiheitsstrafe darf der Mann in den nächsten fünf Jahren nicht in die Schweiz einreisen und keine Tätigkeiten mit regelmässigem Kontakt zu Minderjährigen ausüben. Die Verfahrenskosten belaufen sich auf rund 9000 Franken, die durch die beschlagnahmten 1360 Franken teilweise gedeckt werden.

Nach der Verhandlung wurde der Mann aus der Haft entlassen und dem Migrationsamt zur Ausschaffung übergeben.