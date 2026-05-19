In der Schweiz gibt es acht Babyfesnter. Dieses hier befindet sich in Bern. KEYSTONE/DPA/ROLAND WEIHRAUCH

In Basel ist am Montagnachmittag ein Neugeborenes im Babyfenster des Bethesda Spitals abgegeben worden. Das Mädchen ist wohlauf, die Behörden haben die Betreuung übernommen.

Im Bethesda Spital Basel ist am Montagnachmittag ein Neugeborenes ins Babyfenster gelegt worden. Das Mädchen wurde um 14.15 Uhr abgegeben und ist den Umständen entsprechend wohlauf. Es bleibt vorerst für weitere medizinische Abklärungen in Spitalpflege.

Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Basel-Stadt übernimmt die gesetzliche Vertretung und organisiert die Unterbringung des Kindes.

Die Mutter wird aufgerufen, sich bei der KESB zu melden, um gemeinsam mit Fachpersonen eine Lösung für das Kind zu finden. Die Privatsphäre von Mutter und Kind wird strikt geschützt.