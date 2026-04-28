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Nach 9 Jahren Flucht Behörden verhaften mutmasslichen Auftragskiller an Schweizer Grenze

SDA

28.4.2026 - 09:29

An der Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz kam es zur Verhaftung. 
An der Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz kam es zur Verhaftung. 
Philipp von Ditfurth/dpa

An der deutsch-schweizerischen Grenze ist ein international gesuchter Mann festgenommen worden. Der 42-Jährige wird seit Jahren wegen versuchten Mordes gesucht.

Keystone-SDA

28.04.2026, 09:29

28.04.2026, 09:32

Ein seit neun Jahren international gesuchter Straftäter ist an der deutschen Grenze zur Schweiz festgenommen worden. Der 42-Jährige wird seit 2017 von der Republik Moldau wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes gesucht, wie Deutschlands Bundespolizei mitteilte.

Er steht demnach im Verdacht, zwei Mordanschläge verübt zu haben. Am Sonntag kontrollierten die Beamten den Mann im Ort Küssaberg und bemerkten den offenen Haftbefehl. Sie nahmen ihn fest und führten ihn einem Haftrichter vor. Der 42-Jährige kam in eine Justizvollzugsanstalt. Eine mögliche Auslieferung wird nun geprüft.

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