Sorge vor Niederlage? Blochers Projekt wankt – SVPler äussern Zweifel an eigener Initiative

ai-scrape

9.9.2025 - 14:05

Ist die treibende Kraft hinter der Neutralitätsinitiative: alt Bundesrat Christoph Blocher.
Archivbild: Keystone
Archivbild: Keystone

Die SVP ist bekannt für ihre kompromisslose Haltung bei Volksinitiativen. Nun zeigen sich Parteimitglieder offen für einen Gegenvorschlag zur eigenen Neutralitätsinitiative.

09.09.2025, 14:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die SVP zeigt sich überraschend offen für einen Gegenvorschlag zur eigenen Neutralitätsinitiative.
  • So soll möglicherweise eine drohende Abstimmungsniederlage vermieden werden.
  • Ein Gegenvorschlag könnte die Neutralität verfassungsrechtlich verankern, aber weiterhin Sanktionen gegen kriegführende Staaten wie Russland ermöglichen.
Mehr anzeigen

Die SVP zeigt sich offen für einen Gegenvorschlag zur eigenen Neutralitätsinitiative. Im Bundeshaus haben SVP-Parlamentarier in der Aussenpolitischen Kommission des Nationalrats einem Gegenvorschlag zugestimmt, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet.

Die Initiative verlangt eine Verankerung der «immerwährenden und bewaffneten» Neutralität der Schweiz in der Verfassung. Damit könnte sie etwa Sanktionen gegen kriegführende Staaten wie Russland verhindern.

Dies hat zu Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf die Schweizer Rüstungsindustrie geführt. Der Gegenvorschlag würde hingegen Sanktionen weiterhin zulassen.

Blocher als treibende Kraft

Die SVP ist eigentlich dafür bekannt, an ihren Initiativen kompromisslos festzuhalten. Entsprechend überrascht das Verhalten der Kommissions-Mitglieder. Gespräche mit Parteimitgliedern hätten laut Bericht gezeigt, dass Teile der Partei eine Abstimmungsniederlage befürchten, die die Neutralitätsbefürworter schwächen könnte.

Mit einem Gegenvorschlag könnte sowohl die Neutralität in der Verfassung verankert als auch die Rüstungsindustrie geschützt werden.

Die Initiative wird formell vom Verein Pro Schweiz getragen, der von SVP-Politikern dominiert wird. Treibende Kraft ist aber SVP-Doyen Christoph Blocher: «Ich musste die Initiative damals im Alleingang entwerfen», wird der 84-Jährige vom «Tages-Anzeiger» zitiert.

Eine aktuelle Studie der ETH Zürich zeigt, dass die Bevölkerung zwar die Neutralität unterstützt, aber Sanktionen gegen Russland als mit der Neutralität vereinbar ansieht.

