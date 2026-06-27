Warum fühlen sich manche junge Männer von Dominanz und traditionellen Rollenbildern angezogen? Eine Psychologin und ein Experte für Jungenarbeit erklären, welche Rolle soziale Medien, Vorbilder und die Suche nach Orientierung spielen.

Darum geht’s Jeder dritte junge Mann in der Schweiz vertritt laut einer neuen Studie ein restriktiv-dominantes Männerbild. Dieses geht häufiger mit Frauenfeindlichkeit, Gewaltbereitschaft und der Ablehnung von Gleichstellung einher.

Fachleute sehen dahinter die Suche nach Orientierung, verstärkt durch soziale Medien und problematische Vorbilder im Netz. Viele Jugendliche würden dort einfache Antworten auf komplexe Fragen finden.

Statt Alarmismus fordern Expert*innen mehr Dialog, Vorbilder und Beziehungsarbeit. Eltern, Schulen und Gesellschaft müssten junge Männer früh begleiten und alternative Rollenbilder aufzeigen.

Jeder dritte Mann zwischen 18 und 24 Jahren in der Schweiz gilt als besonders anfällig für problematisches oder gewalttätiges Verhalten. Das zeigt eine Studie der Uni Zürich und der Fachstelle Männer.ch. Eine sogenannt restriktiv-dominante Vorstellung von Männlichkeit ist verbreitet. Sie geht einher mit Frauenfeindlichkeit, Gewaltbereitschaft und Ablehnung von Gleichstellung.

Melania Montanari, Psychologin und Kinder- und Jugendcoach, und Kambez Nuri, Co-Leiter der Fachstelle Oh Boy* für geschlechterreflektierte Jungenarbeit, ordnen die Ergebnisse ein und sagen, wie man als Gesellschaft, aber auch als Eltern, Lehrpersonen oder Freund*innen damit umgehen soll.

Jeder dritte junge Schweizer vertritt problematische Rollenbilder. Wie erklären Sie sich diesen hohen Wert?

Melania Montanari: Viele junge Männer sind heute auf der Suche nach Orientierung. Gleichzeitig erleben wir einen starken Einfluss von sozialen Medien. Auch die sehr leichte Verfügbarkeit von Pornografie ist dabei immer wieder ein Thema. Dort begegnen Jugendlichen teilweise Männerbilder, die auf Dominanz, Härte oder der Abwertung anderer beruhen. Solche Botschaften können gerade für Jugendliche attraktiv sein, weil sie scheinbar einfache Antworten auf komplexe Fragen geben.

Ich glaube aber, dass hinter solchen Einstellungen oft mehr steckt als einzelne Inhalte im Internet. Viele junge Männer beschäftigen Fragen nach Zugehörigkeit, Anerkennung und ihrer Rolle in einer sich verändernden Gesellschaft. Das könnten mögliche Einflussfaktoren sein.

War das früher anders? Oder hat man die jungen Männer einfach nicht danach befragt?

Kambez Nuri: Für die Schweiz wissen wir es nicht. Das sind die ersten belastbaren Zahlen. Restriktive Normen sind nicht neu, sie gehören seit Langem zu unserer Sozialisation. Neu ist, dass wir sie messen können und dass sie sich heute im digitalen Raum verstärken.

Wie beeinflusst dieses dominant-restriktive Männerbild unser Zusammenleben?

M.M.: Es kann zu mehr Spannungen zwischen den Geschlechtern führen. Menschen mit sehr starren Rollenbildern tun sich oft schwerer mit Vielfalt und Gleichberechtigung. Das kann Konflikte in Beziehungen, Familien, Schulen und am Arbeitsplatz verstärken.

Warum ist dieses Männerbild auch für die Männer selbst schädlich?

K.N.: Weil es ein Gefängnis ist: keine Schwäche zeigen, keine Hilfe annehmen, keine Gefühle zulassen. Das kostet Gesundheit, Beziehung und Lebensqualität. Nicht die Stärke dieser Männlichkeit macht sie gefährlich, sondern ihre Fragilität.

Wie sollen wir als Gesellschaft mit dieser Studie umgehen?

M.M.: Nicht mit Panik, sondern mit Aufmerksamkeit. Die Studie zeigt, wo Handlungsbedarf besteht. Wir sollten mit jungen Männern ins Gespräch kommen, statt sie vorschnell zu verurteilen.

«Jungen sollten früh erfahren, dass Respekt, Empathie und Gleichberechtigung genauso zu einem gesunden Männerbild gehören wie Mut, Selbstvertrauen und Stärke.» Melania Montanari Kinder- und Jugendcoach

K.N.: Sie hält uns den Spiegel vor: Eine echte männliche Emanzipation hat noch nicht stattgefunden. Wir haben dem alten Bild nur einen neuen Anstrich verpasst. Es braucht beides: spezifische Angebote und eine breite Auseinandersetzung mit Männlichkeit.

Wie sollten Eltern reagieren, wenn ihr Sohn solche Tendenzen zeigt?

M.M.: Als Eltern erschrickt man vielleicht zuerst. Mein Rat wäre, nicht sofort in den Kampfmodus zu gehen. Wenn ein Jugendlicher das Gefühl hat, verurteilt zu werden, zieht er sich meistens zurück.

Ich würde zuerst verstehen wollen, woher diese Ansichten kommen. Erst wenn man das versteht, kann man wirklich ins Gespräch kommen. Nicht jede Aussage bedeutet automatisch, dass ein Jugendlicher eine gefestigte Haltung entwickelt hat. Oft lohnt es sich zuerst zu verstehen, was genau dahintersteckt.

Wie spreche ich mit meinem Sohn, Freund, Bruder oder Schüler darüber?

K.N.: Auf Augenhöhe, ohne Zeigefinger, mit echten Fragen statt Urteilen. Nicht mit «Feminismus» oder «Privileg» einsteigen, sondern beim Erleben: Liebe, Freundschaft, Druck, Fairness. Und dranbleiben. Ein Gespräch reicht nicht. Beziehung kommt zuerst, der Inhalt danach.

In welchem Alter des Jungen soll man damit beginnen?

M.M.: Die Grundlage wird schon in den ersten Lebensjahren gelegt. Kinder beobachten sehr genau, wie Erwachsene miteinander umgehen und welche Werte sie vorleben. Jungen sollten früh erfahren, dass Respekt, Empathie und Gleichberechtigung genauso zu einem gesunden Männerbild gehören wie Mut, Selbstvertrauen und Stärke.

Es geht nicht darum, Jungen etwas zu verbieten, sondern ihnen möglichst viele positive Wege aufzuzeigen, Mann zu sein.

Wer ist verantwortlich dafür, dass Jungs kein restriktiv-dominantes Männerbild entwickeln?

M.M.: Es ist eine gemeinsame Aufgabe von Elternhaus, Schule, Vereinen, Medien und Gesellschaft. Dabei geht es aus meiner Sicht nicht darum, Jungen zu einem bestimmten Männerbild zu formen, sondern sie dabei zu unterstützen, respektvolle, verantwortungsbewusste und beziehungsfähige Erwachsene zu werden.

Wie kann die Schule dazu beitragen? Ist das überhaupt ihre Aufgabe?

K.N.: Die Schule ist zentral, weil sie wirklich alle erreicht, auch die sonst Unerreichbaren. Und es gehört zum Bildungsauftrag. Aber nicht allein und nicht nebenbei: Es braucht Ressourcen, Zeit und geschulte Fachpersonen. Männlichkeit muss explizit verhandelt werden, mit Beziehungsaufbau als erstem Schritt.

Wer kann die Jungs erreichen, und wie?

M.M.: Oft sind es Menschen, zu denen sie eine echte Beziehung haben. Das können Trainer, ältere Jugendliche, Ausbilder, Influencer oder andere Vorbilder sein. Entscheidend ist meist weniger die Funktion als die Beziehung und die Glaubwürdigkeit der Person.

«Ich erlebe in den Workshops täglich, wie viel sich bewegt, wenn man Jungs ernst nimmt.» Kambez Nuri Co-Leiter der Fachstelle für geschlechterreflektierte Jungenarbeit

K.N.: Die Lösung ist nicht, einfach nur Männer hinzustellen. Entscheidend ist nicht das Geschlecht, sondern Beziehung und Echtheit. Jungs spüren genau, wer sie ernst nimmt. Männer können als andere Vorbilder wirken, aber eine echte, klare und zugewandte Frau erreicht sie oft besser als ein Mann, der die Dominanzlogik mitspielt.

Welchen Einfluss haben Influencer?

K.N.: Einen grossen, aber keinen magischen. Figuren wie Andrew Tate bieten genau das an, was fehlt: einfache Antworten, Zugehörigkeit, Status. Influencer der Manosphere bieten die falschen Antworten auf die richtigen Fragen. Aber Verbote bringen wenig. Wir müssen die Lücke mit echten Alternativen füllen und über das reden, was die Jungs dort suchen.

Die Studie zeichnet ein düsteres Bild. Haben Sie Hoffnung für die jungen Männer und für unsere Gesellschaft?

K.N.: Ja, sehr. Wir reden endlich mit belastbaren Zahlen über das Problem. Einstellungen sind veränderbar. Und ich erlebe in den Workshops von Oh Boy* täglich, wie viel sich bewegt, wenn man Jungs ernst nimmt.

M.M.: Ja, definitiv. Die Studie zeigt Herausforderungen auf, aber sie zeigt nicht die ganze Realität junger Männer. Ich begegne vielen jungen Männern, die reflektiert, emphatisch und verantwortungsbewusst sind. Die meisten wollen gute Beziehungen führen, ihren Platz im Leben finden und etwas Sinnvolles beitragen.

Was junge Männer heute wirklich brauchen, sind Orientierung, echte Vorbilder und Räume, in denen sie Zweifel, Unsicherheit und auch Schwäche zeigen dürfen, ohne dafür belächelt zu werden. Und sie brauchen das Gefühl, dass ihre Männlichkeit nicht bekämpft, sondern positiv weiterentwickelt werden darf. Das ist für mich als Jugendcoach der eigentliche Auftrag.

Deshalb sehe ich die Studie nicht als Untergangsszenario, sondern als Einladung, genauer hinzuschauen, zuzuhören und früh ins Gespräch zu kommen.