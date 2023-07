«Mass-Voll»-Präsident Rimoldi will in den Nationalrat . Archivbild: Keystone

Nicolas A. Rimoldi hat sich auf X, dem vormaligen Twitter, aus Wien gemeldet. Der Luzerner Massnahmenkritiker, der in den Nationalrat will, hat hier auf einer Demonstration der völkischen Identitären-Bewegung teilgenommen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Mass-Voll»-Präsident Nicolas A. Rimoldi hat am Samstag auf einer Demonstration der Identitären Bewegung in Wien teilgenommen.

Die Gruppierung gilt als völkisch-aktionistisch. Mehr anzeigen

Der Corona-Massnahmenkritiker Nicolas A. Rimoldi von der Bewegung Mass-voll will im Kanton Zürich in den Nationalrat. Am Wochenende tummelte er sich hingegen in Wien – und lief hier mit Rechtsextremen auf einer «Remigrationsdemo» der Identitären Bewegung mit. In Deutschland wird der Ableger der aktionistischen Gruppierung vom Verfassungssschutz beobachtet.

«Was haben Corona und Remigration miteinander zu tun? Alles!» schreibt Rimoldi auf dem ehemaligen Kurznachrichtendienst X, der früher Twitter hiess zu seiner Demo-Teilnahme. Weiter erklärte er, der Angriff globaler Eliten auf Freiheit und Souveränität zielten auf die «Abschaffung» all dessen ab, «was uns lieb und teuer ist: Freiheit, Volkssouveränität, Identität, Werte, Sicherheit, Tradition und Kultur.»

📢 Remigrationsdemo Wien!



Was haben Corona und Remigration miteinander zu tun? Alles! Der Angriff globaler Eliten auf Freiheit und Souveränität ist multivektorial. Pandemiepakt, Rahmenabkommen, Migrationspakt, Flüchtlingspakt, Klimaabkommen und Rahmenabkommen sind Tasten… pic.twitter.com/atikGFRd5P — Nicolas A. Rimoldi 💜 (@narimoldi) July 29, 2023

Rimoldi wolle mit der Aktion wohl auf vor den nationalen Wahlen im Herbst auf sich aufmerksam machen, vermutet «Pilatus Today». Die Reaktionen seien unterdessen nicht zuletzt negativ ausgefallen «Oh, auf Nazi-Besuch in der lebenswertesten Stadt der Welt. Wien hätte mehr zu bieten als die unsäglichen Aufmärsche der Rechten», kommentierte demnach ein User die Rimoldi-Posts.

Nicolas Rimoldi, Nationalratskandidat Massvoll, aus der Schweiz bei der von rechtsextremen organisierten Demo heute in Wien zuvorderst am Fronttransparent. #w2907 pic.twitter.com/DyRETXdyek — FarbundBeton (@farbundbeton) July 29, 2023

Wie der österreischische «Kurier» berichtet, kam es im Zuge der Demonstration zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und den Identitären, bei der auch Gegenstände auf die Beamten geworfen wurden. Ein Polizist sei verletzt worden.