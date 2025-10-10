  1. Privatkunden
Erfolg für Uni Zürich Nobelpreisträger Duflo und Banerjee kommen in die Schweiz

SDA

10.10.2025 - 20:08

Das Ehepaar Esther Duflo (l) und Abhijit Banerjee nach der Bekanntgabe der Nobelpreiser für Wirtschaftswissenschaften 2019. 
Das Ehepaar Esther Duflo (l) und Abhijit Banerjee nach der Bekanntgabe der Nobelpreiser für Wirtschaftswissenschaften 2019. 
AP Photo/Michael Dwyer/Keystone (Archivbild)

Esther Duflo und Abhijit Banerjee sind Stars in der Armutsforschung und gewannen 2019 den Nobelpreis. Nun kommt das Ehepaar an die Uni Zürich – und soll dort ein Forschungszentrum aufbauen.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

10.10.2025, 20:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Esther Duflo und ihr Ehemann Abhijit Banerjee werden die USA verlassen und ab 2026 an der Uni Zürich forschen.
  • Die beiden Nobelpreisträger sollen in Zürich ein Zentrum für Entwicklungsökonomie, Bildung und Politikgestaltung aufbauen.
  • An der UZH übernehmen Duflo und Banerjee je eine von der Lemann Foundation finanzierte Stiftungsprofessur.
Mehr anzeigen

Die Nobelpreisträgerin Esther Duflo und der Nobelpreisträger Abhijit Banerjee werden ab Juli 2026 an der Universität Zürich tätig sein. Dort werden die beiden ein Zentrum für Entwicklungsökonomie, Bildung und Politikgestaltung aufbauen.

Esther Duflo und ihr Ehemann Abhijit Banerjee sind derzeit am Massachusetts Institute of Technology (MIT) tätig und werden im nächsten Jahr an die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Universität Zürich (UZH) wechseln, wie diese am Freitag mitteilte.

Das Ehepaar wurde 2019 gemeinsam mit Michael Kremer für seinen experimentellen Ansatz zur Linderung globaler Armut mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet.

«Das neue Lemann Center wird es uns ermöglichen, unsere Arbeit, die eine Brücke zwischen akademischer Forschung, studentischer Betreuung und evidenzbasierter Entwicklungsökonomie schlägt, fortzuführen und auszubauen», wird Duflo in der Mitteilung zitiert.

«Ein historischer Fehler». Weisses Haus tobt nach Nobelpreis-Entscheid

«Ein historischer Fehler»Weisses Haus tobt nach Nobelpreis-Entscheid

Zwei neue Stiftungsprofessuren

An der UZH übernehmen Duflo und Banerjee je eine von der Lemann Foundation finanzierte Stiftungsprofessur. Sie werden ihre Forschung in den Bereichen Entwicklungsökonomie und Wirksamkeit politischer Massnahmen in den Bereichen Bildung, Armut und Gesundheit fortsetzen.

Die Einrichtung des neuen «Lemann Center für Entwicklung, Bildung und Public Policy» sowie die beiden Stiftungsprofessuren werden durch eine Spende der Lemann Foundation in Höhe von 26 Millionen Franken ermöglicht. Dabei handelt es sich um eine gemeinnützige Stiftung mit Sitz in São Paulo. Hinter der Stiftung steht der brasilianisch-schweizerische Investor Jorge Paulo Lemann.

Ein besonderer Schwerpunkt des Lemann Centers an der UZH soll auf der Förderung der Beziehungen zwischen der UZH und brasilianischen Forschenden sowie politischen Entscheidungsträgern liegen.

