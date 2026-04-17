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Technische Störung Notfallnummern sind im Kanton Uri nicht erreichbar

Noemi Hüsser

17.4.2026

Die Störung betrifft den ganzen Kanton Uri.
Die Störung betrifft den ganzen Kanton Uri.
Screenshot Alert Swiss

Die Notrufnummern sind im Kanton Uri derzeit aufgrund einer technischen Störung nicht erreichbar.

Noemi Hüsser

17.04.2026, 10:36

Im Kanton Uri sind aufgrund einer technischen Störung die Notrufnummern 117, 118, 112 und 041 874 53 53 nicht erreichbar. Die Bevölkerung wurde über die App Alert Swiss informiert. Teile der Informations- und Kommunikationsmittel seien ausgefallen.

Wer einen Notruf an Polizei, Sanität oder Feuerwehr absetzen wolle, solle einen Notfalltreffpunkt aufsuchen, heisst es bei Alert Swiss weiter.

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