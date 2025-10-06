Wettinger Mitte-Partei zweifelt nach Wahlkrimi Ergebnis an

Roland Brühlmann von der Partei Die Mitte hat den Einzug in den Gemeinderat von Wettingen AG äusserst knapp verpasst: mit einem hauchdünnen Rückstand von acht Stimmen auf Lilian Studer von der EVP, die den letzten verfügbaren Sitz errang.
Nun fordert die Mitte – die stärkste Lokalpartei – eine Nachzählung der Stimmen, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet. Der Kanton habe bereits ein entsprechendes Verfahren eingeleitet, um die Korrektheit der Wahlergebnisse zu überprüfen.
Die knappe Entscheidung habe die Partei veranlasst, beim Kanton eine offizielle Überprüfung zu beantragen. Die Mitte Wettingen hoffe, dass eine Nachzählung möglicherweise ein anderes Ergebnis hervorbringen könnte.
Resultat bis Ende Woche
«Die Mitte setzte alles daran, den zweiten Gemeinderatssitz verteidigen. Die Nachzählung ist bei einer derart geringen Differenz ein legitimes Mittel, um abschliessend Klarheit zum Wahlresultat zu schaffen», wird Mitte-Wahlkampfleiter und Fraktionspräsident Markus Zoller zitiert.
Die Wahl in Wettingen war von Anfang an hart umkämpft, und die knappe Differenz zwischen den Kandidaten hat die Diskussion über die Genauigkeit der Stimmenzählung entfacht. Das Ergebnis der Nachzählung wird bis Ende Woche erwartet.
