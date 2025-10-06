  1. Privatkunden
Nachzählung gefordert Wettinger Mitte-Partei zweifelt nach Wahlkrimi Ergebnis an

ai-scrape

6.10.2025 - 18:52

In Wettingen AG ist noch nicht final entschieden, wer als siebtes Mitglied in den Gemeinderat einzieht.
In Wettingen AG ist noch nicht final entschieden, wer als siebtes Mitglied in den Gemeinderat einzieht.
Google Street View

Lediglich acht Stimmen machten im Rennen um den letzten Sitz im Wettinger Gemeinderat den Unterschied. Nun fodert die Mitte-Lokalpartei eine Nachzählung.

Dominik Müller

06.10.2025, 18:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Roland Brühlmann von der Mitte verpasste den Einzug in den Wettinger Gemeinderat um nur acht Stimmen.
  • Aufgrund des knappen Ergebnisses fordert die Mitte eine Nachzählung.
  • Die Partei hofft, durch die Überprüfung möglicherweise den zweiten Gemeinderatssitz doch noch zu sichern.
Mehr anzeigen

Roland Brühlmann von der Partei Die Mitte hat den Einzug in den Gemeinderat von Wettingen AG äusserst knapp verpasst: mit einem hauchdünnen Rückstand von acht Stimmen auf Lilian Studer von der EVP, die den letzten verfügbaren Sitz errang.

Nun fordert die Mitte – die stärkste Lokalpartei – eine Nachzählung der Stimmen, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet. Der Kanton habe bereits ein entsprechendes Verfahren eingeleitet, um die Korrektheit der Wahlergebnisse zu überprüfen.

Die knappe Entscheidung habe die Partei veranlasst, beim Kanton eine offizielle Überprüfung zu beantragen. Die Mitte Wettingen hoffe, dass eine Nachzählung möglicherweise ein anderes Ergebnis hervorbringen könnte.

Resultat bis Ende Woche

«Die Mitte setzte alles daran, den zweiten Gemeinderatssitz verteidigen. Die Nachzählung ist bei einer derart geringen Differenz ein legitimes Mittel, um abschliessend Klarheit zum Wahlresultat zu schaffen», wird Mitte-Wahlkampfleiter und Fraktionspräsident Markus Zoller zitiert.

Die Wahl in Wettingen war von Anfang an hart umkämpft, und die knappe Differenz zwischen den Kandidaten hat die Diskussion über die Genauigkeit der Stimmenzählung entfacht. Das Ergebnis der Nachzählung wird bis Ende Woche erwartet.

Video aus dem Ressort

JA zur E-ID: Das sagen die Gewinner und Verlierer

JA zur E-ID: Das sagen die Gewinner und Verlierer

Die Befürworterinnen und Befürworter des E-ID-Gesetzes mussten bis zuletzt zittern. Dies, obwohl ausser der SVP alle grossen Parteien hinter der Vorlage standen. Mit 50,39 Prozent sagten die Stimmenden am Sonntag Ja zur Einführung elektronischer Ausweise.

28.09.2025

