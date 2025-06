Nutzer zieht gegen SRF bis vors Bundesgericht – wegen Online-Kommentar

Ein Mann zog wegen eines nicht veröffentlichten Kommentars gegen den SRF bis vor das Bundesgericht. Bild: sda (Archivbild)

Diskriminierung in den Online-Foren des SRF? Ein Nutzer zieht wegen eines nicht freigegebenen Kommentars bis vor das Bundesgericht – und blitzt ab.

toko Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Bundesgericht wies eine Beschwerde eines Nutzers der Online-Foren des SRF ab.

Der Mann sah sich diskriminiert, weil sein Beitrag im Kommentar-Bereich eines Online-Artikels nicht freigeschaltet wurde.

Das Bundesgericht bezeichnete die Beschwerde als «ungenügend begründet». Mehr anzeigen

Die Online-Artikel des SRF werden mitunter rege in den Kommentarspalten besprochen, nicht alle Beiträge werden jedoch freigeschaltet.

Weil die Moderator*innen einen Kommentar eines Mannes nicht veröffentlichten, sah dieser sich diskriminiert. Nach mehreren vorinstanzlichen Beschwerden musste sich nun das Bundesgericht mit einem ungewöhnlichen Fall befassen, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet.

«Beleidigte Leberwurst»

Der juristische Marathonlauf begann, als der Kläger im Sommer 2023 unter einen Kommentar einer anderen Nutzerin schrieb: «Frech, anmassend, unwahr und sehr nach beleidigte Leberwurst tönend». In dem Artikel selbst ging es um den Einsatz vom Blauhelm-Soldaten in Afrika.

Weil die Moderatoren dies als «persönlichen Angriff» werteten, schalteten sie den Kommentar nicht frei. Der Mann sah eine «ideologisch gefärbte» Moderationspraxis durch den SRF und wandte sich an die Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen (UBI), welche das SRF im Recht sah und die Beschwerde abwies.

Dies wollte der Mann nicht auf sich sitzen lassen und zog bis vor das Bundesgericht. Er sehe das Gleichbehandlungsgebot sowie die Meinungsäusserungsfreiheit verletzt, und somit einen Verstoss gegen die Bundesverfassung.

Beschwerde ungenügend begründet

In dem am Freitag veröffentlichten Urteil des Bundesgerichts heisst es, die Beschwerde genüge den Anforderungen an die Begründung von Verfassungsrügen nicht und wird daher abgewiesen.

Zudem zeige der Beschwerdeführer auch nicht auf, inwiefern es gegen die freie Meinungsäusserung verstosse, wenn ein Kommentar, der als persönlicher Angriff gewertet werde, nicht freigegeben werde.