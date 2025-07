Mittlerweile haben in der gesamten Schweiz die Sommerferien begonnen – es herrscht Hauptreisezeit am Flughafen Zürich. sda

Die Sommerferien haben gestartet – das merkt der Flughafen Zürich, aber auch die SBB. Darauf musst du achten, um sorgenfrei reisen zu können.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Es ist Sommerferienzeit. Das heisst auch, dass viele Personen verreisen. Egal, ob mit Flugzeug oder Zug.

Der Flughafen Zürich verzeichnet in den Sommerferien einen Passagierrekord.

Reisende sollten mehr Zeit für Kontrollen einplanen und Online-Services nutzen.

Die SBB empfiehlt flexibles Reisen und bietet Gepäcktransport an. Mehr anzeigen

Die Sommerferien in der Schweiz haben begonnen – und damit auch die Reisezeit. Im Juni 2025 flogen 2,93 Millionen Passagiere über den Flughafen Zürich – ein Plus von 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr, heisst es in einer Mitteilung.

Im ersten Halbjahr wurden zudem insgesamt 14,96 Millionen Reisende gezählt, erstmals mehr als vor der Krise 2019. «Auf Halbjahresbasis haben wir damit einen neuen Passagier-Höchststand in der Geschichte des Flughafens Zürich erreicht», so Bettina Kunz, Mediensprecherin vom Flughafen Zürich, zu blue News.

«In diesen Sommertagen ist das Passagieraufkommen an allen Tagen relativ hoch», heisst es weiter. Doch vor allem die Wochenendtage seien beliebte Reisetage. «Das meistfrequentierte Wochenende in den Sommerferien erwarten wir am nächsten oder übernächsten Wochenende. Nämlich dann, wenn die ersten bereits zurückkehren, während andere noch verreisen», so Kunz.

Vor allem am Morgen, Mittag, Nachmittag und Abends kommen laut dem Flughafen Zürich besonders viele Flugzeuge gleichzeitig an und fliegen wieder ab, um gute Verbindungszeiten auch für Umsteigepassagiere zu haben.

Reisende können sich vorbereiten

Zudem sollten vor allem Reisende, die in Non-Schengen-Staaten fliegen, mehr Zeit am Flughafen Zürich einberechnen. Der Grund dafür: «Zusätzlich zur Sicherheitskontrolle muss auch die Passkontrolle passiert werden – dazu gehört auch beispielsweise London», erklärt die Mediensprecherin.

Doch, wer dazu beitragen möchte, dass das Reiseerlebnis bereits am Flughafen ein gutes ist, kann Vorbereitungen treffen: Beispielsweise können Reisende bereits Zuhause beim Packen überprüfen, was mit auf die Reise darf und was nicht.

«Den Passagieren raten wir ausserdem, das Online-Check-in zu nutzen, das Gepäck am Flughafen an den Self-Bag-Drop-Automaten aufzugeben und vorgängig bei uns auf der Website den eigenen Flug suchen und die Einfindungszeit, die angezeigt wird, einzuhalten», heisst es weiter.

«Wer flexibel zwischen Dienstag und Donnerstag zu reisen»

Und auch bei der SBB gibt es Dinge, die man tun kann, damit das Reiseerlebnis ein Schönes wird. «Wer flexibel sein kann, dem empfehlen wir, zwischen Dienstag und Donnerstag zu reisen», so Sabrina Schellenberg, Mediensprecherin der SBB, zu blue News.

Die Auslastung ist je nach Strecke, Tageszeit und Saison unterschiedlich. «Am meisten Reisende sind zu den typischen Pendlerzeiten unterwegs, also unter der Woche vor und nach dem Arbeitsbeginn», erklärt Schellenberg weiter.

Im Sommer zieht es Reisende traditionell in die beliebtesten Schweizer Feriendestinationen – allen voran ins Tessin, ins Wallis und nach Graubünden. Im internationalen Personenverkehr stehen Metropolen wie Mailand, Paris und München hoch im Kurs. Zunehmend gefragt sind auch Städtereisen nach Amsterdam, Berlin, Wien und Rom.

Rekordjahr 2024

Besonders im Sommer steigt zudem das Interesse an Urlaubszielen am Meer: Destinationen wie Marseille, die italienische Mittelmeerküste, die Adria oder die Nordsee erfreuen sich wachsender Beliebtheit.

Und: «Wer gerne ohne schweres Gepäck reist, dem empfehlen wir, das Gepäck aufzugeben. Es gibt die Möglichkeit, das Gepäck von Tür zu Tür, von Bahnhof zu Bahnhof, von Bahnhof zu Tür oder von Tür zu Bahnhof transportieren zu lassen», so Schellenberg. Wer sein Gepäck nicht aufgeben möchte, dem wird empfohlen, bei weniger ausgelasteten Zügen mitzufahren – und bei Doppelstockzügen unten Platz zu nehmen.

Zu Reisezahlen einzelner Wochen macht die SBB keine Angaben. Im Jahr 2024 erreichte die Anzahl Reisende jedoch mit 1,39 Millionen Fahrgästen einen neuen Rekordwert.

