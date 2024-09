Die Zürcher Bildungsdirektorin hält ein generelles Handyverbot an Schulen nicht für notwendig, da viele Schulen bereits klare Regelungen haben.

In der Schweiz wird in mehreren Kantonen, darunter Zürich, über Handyverbote an Schulen diskutiert, während einige Schulen bereits alternative Angebote zur Förderung der Geselligkeit bieten.