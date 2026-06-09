In Oberwil BL ist in den frühen Morgenstunden ein Bancomat gesprengt worden. Gegen 4.30 Uhr wurden mehrere Explosionen im Dorf gehört. Anwohner berichten gegenüber «20 Minuten», sie seien durch die Detonationen aus dem Schlaf gerissen worden.
Ein Mann sagt dem Newsportal, er habe «drei laute Explosionen» gehört und danach dichten Rauch gesehen. Kurz darauf seien Sirenen und Blaulicht wahrnehmbar gewesen. Zudem habe er mehrere Töffs davonfahren hören.
Ein weiterer Leser erklärte gegenüber dem Portal, die Polizei habe kurze Zeit später das Gebiet rund um die betroffene UBS-Filiale grossräumig abgesperrt.
Die Kantonspolizei Basel-Landschaft bestätigte den Vorfall gegenüber «20 Minuten». «Der Alarm ging um 4.36 Uhr ein. Der Einsatz läuft», sagte ein Polizeisprecher. Weitere Angaben lagen zunächst nicht vor.