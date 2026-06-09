Die Polizei Basel-Landschaft musste am Dienstagmorgen aufgrund mehrerer Detonationen ausrücken. Symbolbild: Keystone

Mehrere Explosionen haben am frühen Dienstagmorgen die Ruhe in Oberwil BL durchbrochen. Unbekannte sprengten einen Bancomaten bei einer UBS-Filiale. Die Polizei bestätigte den Vorfall.

Redaktion blue News Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Oberwil BL wurde am frühen Dienstagmorgen ein Bancomat gesprengt.

Anwohner berichten von mehreren Explosionen, Rauch sowie einer anschliessenden Flucht auf Töffs.

Die Kantonspolizei Basel-Landschaft bestätigte den Vorfall und steht im Einsatz. Mehr anzeigen

In Oberwil BL ist in den frühen Morgenstunden ein Bancomat gesprengt worden. Gegen 4.30 Uhr wurden mehrere Explosionen im Dorf gehört. Anwohner berichten gegenüber «20 Minuten», sie seien durch die Detonationen aus dem Schlaf gerissen worden.

Ein Mann sagt dem Newsportal, er habe «drei laute Explosionen» gehört und danach dichten Rauch gesehen. Kurz darauf seien Sirenen und Blaulicht wahrnehmbar gewesen. Zudem habe er mehrere Töffs davonfahren hören.

Ein weiterer Leser erklärte gegenüber dem Portal, die Polizei habe kurze Zeit später das Gebiet rund um die betroffene UBS-Filiale grossräumig abgesperrt.

Die Kantonspolizei Basel-Landschaft bestätigte den Vorfall gegenüber «20 Minuten». «Der Alarm ging um 4.36 Uhr ein. Der Einsatz läuft», sagte ein Polizeisprecher. Weitere Angaben lagen zunächst nicht vor.