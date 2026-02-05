Das Auto wurde bei dem Unfall völlig zerstört. Kapo Solothurn

Ein 19-jähriger Mann hat am Mittwochabend in Oensingen SO mit einem gestohlenen Auto einen Selbstunfall verursacht. Der Lenker war ohne gültigen Führerausweis unterwegs, wurde verletzt ins Spital gebracht und anschliessend festgenommen.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Am Mittwochabend kurz nach 21 Uhr ging bei der Kantonspolizei Solothurn eine Meldung über ein Fahrzeug mit auffälliger Fahrweise ein. Wie die Polizei mitteilt, verliess der Wagen zuvor bei Egerkingen die Autobahn. Wenig später entdeckte eine Patrouille das Fahrzeug in Oensingen an der Fröschenlochstrasse – stark beschädigt nach einem Selbstunfall.

Der mutmassliche Lenker wurde in unmittelbarer Nähe zum Unfallort angetroffen. Er wies mittelschwere Verletzungen auf und wurde nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht.

Erste Abklärungen ergaben laut Polizei, dass das Unfallfahrzeug zuvor in einem anderen Kanton als gestohlen gemeldet worden war. Beim Fahrer handelt es sich um einen 19-jährigen Mann. Zudem stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz eines gültigen Führerausweises war.

Die Polizei nahm den Mann nach dem Unfall vorläufig fest. Die genauen Umstände des Unfalls sowie der Ablauf vor der Fahrt sind Gegenstand laufender Ermittlungen.