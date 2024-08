Die Kapo Graubünden informierte am Montag.

Im Kanton Graubünden ist die Leiche eines Berggängers gefunden worden. Er brach in Österreich zu einer Wanderung auf.

zis Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Kanton Graubünden ist die Leiche eines Berggängers gefunden worden.

Er brach in Österreich zu einer Wanderung auf.

Nun wurde er tot aufgefunden. Mehr anzeigen

Am frühen Sonntagabend ist am Salaruelkopf auf Gemeindegebiet Seewis der Leichnam eines seit Mittwoch in Österreich vermissten Berggängers aufgefunden worden.

Der 66-jährige Österreicher brach am Mittwoch im Montafon (A) zu einer Bergwanderung auf, wie die Kantonspolizei Graubünden schreibt. Als er nicht nach Hause kam, alarmierten die Angehörigen die österreichischen Rettungskräfte.

Diese löste eine grossangelegte Suchaktion aus, an welcher auch die Kantonspolizei Graubünden sowie ein Helikopter der Rega im Rahmen der nachbarschaftlichen Hilfe involviert waren.

Am Sonntag erhielt die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden kurz nach 17.30 Uhr einen Anruf einer Privatperson, welche am Salaruelkopf, unweit der Landesgrenze zu Österreich, eine tote Person gefunden habe. Gemäss ersten Ermittlungen handelt es sich beim aufgefundenen Leichnam um den in Österreich vermissten 66-Jährigen.

Dieser wurde durch ein Team der Rega mit Unterstützung eines Rettungsspezialisten Helikopter (RSH) geborgen. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft klärt die Kantonspolizei Graubünden die Umstände ab, die zu diesem Todesfall geführt haben.