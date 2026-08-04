Die ÖV-Branche verteuert den öffentlichen Verkehr ab Dezember 2026. Beim GA fällt der Aufschlag aber deutlich tiefer aus als geplant.

Darum geht’s Ab Dezember 2026 verteuert die ÖV-Branche die Tarife im Schnitt um 3,6 statt 3,9 Prozent, nachdem der Preisüberwacher eine Einigung mit der Alliance Swisspass erzielt hat.

Die Branche verteuert das Generalabo 2. Klasse nur um 100 statt 200 Franken, es kostet neu 4095 Franken. Auch beim GA 1. Klasse fällt der Aufschlag mit 250 statt 330 Franken geringer aus.

Die SBB verkauft 2027 als Ausgleich mehr Sparbillette im Wert von mindestens 90 Millionen Franken, weil ihr Fernverkehr von den allgemeinen Tariferhöhungen profitiert, ohne vom Wegfall der Treibstoffzoll-Rückerstattung betroffen zu sein. Zusammenfassung erstellt mit

Wer mit Bahn, Bus oder Tram unterwegs ist, muss ab Dezember 2026 mehr bezahlen – aber weniger, als die Transportbranche ursprünglich geplant hatte. Das hat der Preisüberwacher Stefan Meierhans bekannt gegeben.

Seine Behörde hat mit dem Strategischen Ausschuss der Alliance Swisspass eine einvernehmliche Regelung getroffen. Die durchschnittliche Tariferhöhung im Nationalen Direkten Verkehr sinkt von 3,9 auf 3,6 Prozent.

Von der Reduktion profitieren laut Preisüberwacher besonders jene Kund*innen, die kaum Ausweichmöglichkeiten haben und stark auf den öffentlichen Verkehr angewiesen sind. Das betrifft vor allem GA-Pendler*innen.

Branche verteuert Generalabo um 100 Franken

Konkret halbiert oder kürzt die Branche die geplante Verteuerung beim Generalabonnement für Erwachsene. Sie verteuert das GA 2. Klasse neu um 100 statt um 200 Franken, es kostet damit 4095 Franken. Beim GA der ersten Klasse fällt der Aufschlag mit 250 statt 330 Franken ebenfalls tiefer aus, der Neupreis liegt bei 6770 Franken.

Familien-, Kinder- und Jugendangebote sind kaum oder gar nicht betroffen – wie stark genau, ist noch offen. Bekannt ist bislang nur: Das Halbtax-Abo für Erwachsene wird fünf Franken teurer, oder, wie es die Mitteilung der Alliance Swisspass formuliert, «um fünf Franken angepasst».

Ursprünglich hatte die Alliance Swisspass Ende März 2026 eine durchschnittliche Verteuerung von 3,9 Prozent angekündigt. Die GA-Preise sollten dabei stärker steigen als die übrigen Tarife.

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Als Gründe nannte die Branche damals steigende Kosten, den Wegfall der Rückerstattung der Mineralölsteuer ab 2027 sowie tiefere Bundesbeiträge an den regionalen Personenverkehr. Swisspass-Strategieratspräsident Marco Lüthi sagte damals dazu: «Preiserhöhungen sind für Kundinnen und Kunden ein sensibles Thema.»

Mehr Sparbillette nächstes Jahr

Zusätzlich zur reduzierten GA-Erhöhung hat der Preisüberwacher mit der SBB eine separate Regelung ausgehandelt. Der SBB-Fernverkehr ist vom Wegfall der Treibstoffzoll-Rückerstattung nicht betroffen, profitiert aber trotzdem von den allgemeinen Tariferhöhungen. Als Ausgleich verkauft die SBB 2027 mehr Sparbillette – im Gesamtwert von mindestens 90 Millionen Franken.

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Zwischen der Ankündigung im März und der Einigung im August lagen fünf Monate Verhandlungen. Die neue Regelung gilt bis zum 12. Dezember 2027 und wird nur bei wesentlichen Änderungen der Umstände angepasst. Die neuen Preise gelten ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2026. Regionale Verkehrsverbünde legen ihre Tarife weiterhin selbst fest.

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