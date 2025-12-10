  1. Privatkunden
Verspätungen und Ausfälle Trambetrieb in Bern gestört – Brand im Depot

Noemi Hüsser

10.12.2025

Mehrere Tramlinien sind betroffen. (Symbolbild)
Mehrere Tramlinien sind betroffen. (Symbolbild)
Keystone

In Bern kommt es am frühen Mittwochmorgen zu Einschränkungen im Tramverkehr: Grund ist ein Brand im Depot.

Noemi Hüsser

10.12.2025, 06:47

10.12.2025, 06:53

In Bern ist der ÖV-Betrieb von Bernmobil derzeit eingeschränkt. Betroffen sind laut Bernmobil die Linien 6, 7, 8, 9, 10, 12 und 20. Grund dafür sei ein Brand im Depot an der Bollingerstrasse, wie «Nau» berichtet. Deswegen hätten einige Trams das Depot nicht hätten verlassen können.

Die Einschränkung dauert laut Bernmobil bis circa 8 Uhr. Es sei mit Verspätungen und Ausfällen zu rechnen.

