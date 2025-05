Die frühere Aussenministerin Micheline Calmy-Rey macht Durck auf Ignazio Cassis. sda

Ruth Dreifuss und Micheline Calmy-Rey kritisieren in einem offenen Brief die schweizerische Zurückhaltung in der Gaza-Krise und fordern aktives Engagement. Knapp 100 Personen haben den Appell unterzeichnet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweiz bleibt trotz der dramatischen Lage im Gazastreifen zurückhaltend und unterstützt keine konkreten Hilfsinitiativen.

Dies führt zu Kritik von Organisationen und prominenten Persönlichkeiten, die mehr Engagement fordern.

Sie betonen die besondere Verantwortung der Schweiz als Hüterin der Genfer Konventionen. Mehr anzeigen

Während im Gazastreifen die humanitäre Krise immer dramatischer wird, bleibt die Schweiz in ihrer offiziellen Haltung zurückhaltend. Bundesrat und Aussenminister Ignazio Cassis (64) und das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) warnen zwar vor einer drohenden Hungersnot – konkrete Schritte, wie sie von anderen westlichen Staaten gefordert werden, bleiben jedoch aus.

Ende letzter Woche hatte Cassis eindringlich auf die prekäre Lage im Gazastreifen hingewiesen. Doch während sich bereits 22 westliche Staaten einem Appell für mehr humanitäre Hilfsgüterlieferungen angeschlossen haben, bleibt die Schweiz aussen vor.

Die Begründung aus dem EDA: Es gebe zu viele offene Fragen rund um die von den USA vorangetriebene Initiative. Die Schweiz wolle ihre neutrale und unabhängige Position nicht gefährden, heisst es weiter.

Deutschland fordert humanitäre Hilfe in Gaza

Auch der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz erklärt am Montag, dass er nicht mehr verstehe, welches Ziel die israelische Armee habe. Das immense Leid der Zivilbevölkerung im Gazastreifen lässt sich laut Merz nicht mehr mit dem Kampf gegen den Terrorismus der Hamas begründen.

Deutschland und 21 weitere Staaten fordern deshalb die sofortige und vollständige Wiederaufnahme der humanitären Hilfe in Gaza. Auch die Schweiz wurde angefragt, den Appell zu unterzeichnen. Doch Aussenminister Ignazio Cassis hat sich dagegen entschieden.

Offener Brief an Landesregierung

Das Zögern der Schweizer Regierung sorgt zunehmend für Unmut. 15 Schweizer Organisationen haben deshalb einen offenen Brief an den Bundesrat gerichtet. Sie fordern darin ein stärkeres humanitäres Engagement.

Unterstützung erhalten sie von zahlreichen prominenten Persönlichkeiten aus Politik und Kultur – darunter die ehemaligen SP-Bundesrätinnen Micheline Calmy-Rey (79) und Ruth Dreifuss (85), Moderatorin Gülsha Adilji (39) und Satiriker Renato Kaiser (39).

«Die Schweiz trägt als Depositarstaat der Genfer Konventionen eine besondere Verantwortung», mahnt die 79-jährige Genferin Calmy-Rey. «Wenn in Gaza Völkerrecht und grundlegende Menschlichkeit systematisch verletzt werden, darf der Bundesrat nicht schweigen – sonst macht er sich mitverantwortlich. Er muss handeln und humanitäre Werte verteidigen.»

Auch Ruth Dreifuss hat den Mahnbrief an die amtierende Landesregierung unterzeichnet. «Die Schweiz muss sich für das Ende des Tötens in Gaza einsetzen», verlangt die Alt-Bundesrätin mit jüdischer Herkunft.

Rabbiner Bar Ephraïm: «Was die israelische Regierung in Gaza tut, ist untragbar»

Die Unterzeichnenden betonen, dass die Schweiz als Sitzstaat zahlreicher internationaler Organisationen und als Hüterin der Genfer Konventionen eine besondere Rolle innehabe. Gerade jetzt müsse sie sich klar für den Schutz der Zivilbevölkerung und für den Zugang zu humanitärer Hilfe einsetzen.

Der offene Brief wurde von der Initiative Swiss Humanity gestartet. Auch jüdische Persönlichkeiten haben unterschrieben, zum Beispiel Reuven Bar Ephraïm, Rabbiner der jüdisch-liberalen Gemeinde Zürich, und Guy Bollag von der Gruppe Jüdische Stimme für Demokratie und Gerechtigkeit in Israel/Palästina. Insgesamt haben etwa 80 Einzelpersonen und 14 Organisationen den Brief unterschrieben.

«Was die israelische Regierung in Gaza tut, ist untragbar – auch die Schweiz darf dazu nicht länger schweigen», wird Rabbiner Bar Ephraïm zitiert. Er und seine zahlreichen Mitunterzeichnenden überreichen den Brief dem Bundesrat «mit besorgten Grüssen».

Im Brief wird die «Tatenlosigkeit der Schweiz» verurteilt. Sie fordern den Bundesrat auf, sich auf diplomatischer Ebene für einen sofortigen Waffenstillstand einzusetzen.

Cassis: «Wir sprechen mit allen Seiten»

Die Landesregierung soll sich zudem dafür starkmachen, dass humanitäre Hilfe ohne Hindernisse nach Gaza gelangt, sich für die Freilassung aller Geiseln einsetzen und die aktuellen Verstösse gegen das Völkerrecht in Gaza klar benennen. Mit seiner Zurückhaltung riskiere der Bundesrat, dass die Schweiz eine Mitverantwortung trage am Verhindern eines Völkermords.

Ignazio Cassis habe sich bereits letzten Freitag im Tessin zum Thema geäussert, erklärt EDA-Sprecher Michael Steiner zum «Tages-Anzeiger». In einer zweiminütigen Erklärung sagte er, es brauche einen Waffenstillstand und die sofortige Freilassung aller Geiseln durch die Hamas. Auch sei es Pflicht Israels, humanitäre Hilfe zuzulassen.

Die Schweiz werde «weiterhin das sagen, was gesagt werden muss» und ihre diplomatischen Bemühungen verstärken. «Wir sprechen mit allen Seiten», so Cassis.

Das reicht der SP nicht aus. Sie hat vergangene Woche einen eigenen offenen Brief an Ignazio Cassis geschrieben, der laut Partei bereits von mehr als 125’000 Menschen unterschrieben wurde. Laut Mediensprecherin Lena Allenspach wird derzeit darüber beraten, «wie der Druck auf den Bundesrat weiter erhöht werden kann», wie die Zeitung weiter schreibt. Auch eine grosse Demonstration wird dabei in Erwägung gezogen.