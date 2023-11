Abschaffung der Kassenzettel führt zu Chaos in Migros-Filialen

In den Migros-Filialen bekommen die Kund*innen nur noch auf Wunsch einen gedruckten Kassenbon. Keystone

In der Migros gibt es den gedruckten Kassenzettel nur noch auf Wunsch. Was der Grossverteiler nicht bedacht hat: In einigen Filialen können die Schranken am Ausgang nur mit der Quittung geöffnet werden.

In einigen Filialen sorgt die Umstellung für Verwirrung bei den Kunden: Die Schranken am Ausgang lassen sich nur mit dem Barcode der ausgedruckten Quittung öffnen.

In der Migros-Filiale am Kreuzplatz in Zürich ist deshalb ein Mitarbeiter, der die Schranken öffnet, am Ausgang abgestellt. In Zürich-Albisrieden steht die Schranke derweil einfach offen.

Die Umstellung auf den Kassenbon auf Wunsch verläuft bei der Migros offenbar nicht reibungslos. Das betrifft Filialen, in denen Automatenkassen stehen, die über ein Self-Checkout-System mit Schranken verfügen, wie der «Blick» berichtet. Das Problem: Die Schranken lassen sich nur mit dem Barcode der ausgedruckten Quittung öffnen. Und diese gibt’s nur noch auf Verlangen.

Wer also auf den Ausdruck verzichtet, steht vor verschlossenen Schranken. Kund*innen nennen dem «Blick» die Filiale am Zürcher Kreuzplatz als Beispiel: Dort stehe ein Mitarbeiter beim Ausgang, der den Kunden ohne Kassenzettel die Schranken öffnen muss. Eine «komplette Fehlplanung» habe der Mann dazu gesagt. Er müsse regelmässig den Portier spielen, anstatt andere Arbeiten ausführen zu können.

Schranken bleiben in Betrieb

Andere Filialen würden das Problem auf eigene Faust lösen. So stehe die Schranke am Standort Zürich-Albisrieden einfach offen – und erfüllt damit ihren Zweck nicht mehr. Die Migros hatte die Schranken vor einem Jahr in Filialen, in denen besonders oft gestohlen wird, eingeführt, um Ladendiebstählen entgegenzuwirken.

Eine Sprecherin der Migros sagt auf Anfrage von «Blick», die Schranken seien in Betrieb und bleiben es auch. Trotz der momentanen Verwirrung gebe es zu dieser Thematik keine News.

Ende Oktober wurde bekannt, dass bei der Migros die automatisch ausgedruckten Kassenzettel ab sofort verschwinden. Die Quittungen werden stattdessen nur noch auf expliziten Wunsch der Kunden gedruckt – sowohl bei den bedienten Kassen als auch beim Self-Checkout.