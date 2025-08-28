Nicolas Rimoldi, Praesident von der Bewegung Mass-Voll und weitere Personen verschiedener Gruppierungen kämpft gegen die E-ID. KEYSTONE

Die Gegner der neuen E-ID treten bei der Abstimmung im September nicht geeint auf. Hinter den Kulissen liefern sich Kleinstgruppen heftige Machtkämpfe – mit Strafanzeigen, Vorwürfen und sogar Handgreiflichkeiten.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Verschiedene Komitees bekämpfen sich trotz gemeinsamem Ziel mit harten Bandagen.

Mass-voll-Chef Rimoldi schlug einem EDU-Politiker ins Gesicht und drohte mit Anzeigen.

Umfragen zeigen derzeit eine Mehrheit von 56 Prozent für die Einführung der E-ID. Mehr anzeigen

Statt geschlossen gegen die Einführung der elektronischen Identität (E-ID) zu kämpfen, liefern sich die Gegner der Vorlage einen bizarren Schlagabtausch. Wie der Tages-Anzeiger berichtet, sind die internen Differenzen so gravierend, dass es zu Strafanzeigen, Drohungen und sogar einer Ohrfeige kam.

Im offiziellen Abstimmungsbüchlein treten gleich drei Gruppierungen separat auf: das E-ID-Nein-Komitee, die Organisation Mass-voll sowie die Piratenpartei. Bereits im Vorfeld musste die Bundeskanzlei darüber entscheiden, wie viel Platz jede Gruppierung erhält.

Besonders umtriebig zeigt sich Nicolas Rimoldi, Präsident der Bewegung Mass-voll. Er gehört zu den lautesten Gegnern der E-ID und sorgte im August für Schlagzeilen, als er dem EDU-Politiker Samuel Kullmann in aller Öffentlichkeit eine Ohrfeige verpasste. Zudem reichte Mass-voll eine Strafanzeige gegen die Post ein, weil angeblich Unterschriften verschwunden seien.

Auch interner Machtkampf in der Piratenpartei

Auch die Piratenpartei versank im internen Machtkampf. Streit um Medienauftritte führte zu Rücktritten, einer Neugründung unter dem Namen «Digitale Integrität Schweiz» und einer Strafanzeige gegen den Grossspender und damaligen Vizepräsidenten Philipp Burger. Am Ende gingen die von den Piraten gesammelten rund 20’000 Unterschriften an die neue Partei über.

Das Chaos unter den Gegnern führte dazu, dass beim Einreichen der Referendums-Unterschriften mehrere Gruppen getrennt vorgingen. Während «Digitale Integrität Schweiz», die Junge SVP, die EDU und die «Freunde der Verfassung» rund 40’000 Unterschriften übergaben, lieferte Mass-voll später nochmals 15’000 Bögen ein.

Ob die zersplitterte Gegnerschaft an der Urne Erfolg haben wird, bleibt fraglich. Laut einer aktuellen Umfrage sprechen sich derzeit 56 Prozent der Stimmberechtigten für die E-ID aus. Selbst wenn die Gegner gewinnen sollten, ist klar: Gefeiert würde an mehreren Orten – und wohl kaum gemeinsam.