  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Grosse interne Differenzen Ohrfeige, Anzeigen, Chaos – die E-ID-Gegner zerlegen sich selbst

Sven Ziegler

28.8.2025

Nicolas Rimoldi, Praesident von der Bewegung Mass-Voll und weitere Personen verschiedener Gruppierungen kämpft gegen die E-ID. 
Nicolas Rimoldi, Praesident von der Bewegung Mass-Voll und weitere Personen verschiedener Gruppierungen kämpft gegen die E-ID. 
KEYSTONE

Die Gegner der neuen E-ID treten bei der Abstimmung im September nicht geeint auf. Hinter den Kulissen liefern sich Kleinstgruppen heftige Machtkämpfe – mit Strafanzeigen, Vorwürfen und sogar Handgreiflichkeiten.

Redaktion blue News

28.08.2025, 06:36

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Verschiedene Komitees bekämpfen sich trotz gemeinsamem Ziel mit harten Bandagen.
  • Mass-voll-Chef Rimoldi schlug einem EDU-Politiker ins Gesicht und drohte mit Anzeigen.
  • Umfragen zeigen derzeit eine Mehrheit von 56 Prozent für die Einführung der E-ID.
Mehr anzeigen

Statt geschlossen gegen die Einführung der elektronischen Identität (E-ID) zu kämpfen, liefern sich die Gegner der Vorlage einen bizarren Schlagabtausch. Wie der Tages-Anzeiger berichtet, sind die internen Differenzen so gravierend, dass es zu Strafanzeigen, Drohungen und sogar einer Ohrfeige kam.

Im offiziellen Abstimmungsbüchlein treten gleich drei Gruppierungen separat auf: das E-ID-Nein-Komitee, die Organisation Mass-voll sowie die Piratenpartei. Bereits im Vorfeld musste die Bundeskanzlei darüber entscheiden, wie viel Platz jede Gruppierung erhält.

Besonders umtriebig zeigt sich Nicolas Rimoldi, Präsident der Bewegung Mass-voll. Er gehört zu den lautesten Gegnern der E-ID und sorgte im August für Schlagzeilen, als er dem EDU-Politiker Samuel Kullmann in aller Öffentlichkeit eine Ohrfeige verpasste. Zudem reichte Mass-voll eine Strafanzeige gegen die Post ein, weil angeblich Unterschriften verschwunden seien.

Auch interner Machtkampf in der Piratenpartei

Auch die Piratenpartei versank im internen Machtkampf. Streit um Medienauftritte führte zu Rücktritten, einer Neugründung unter dem Namen «Digitale Integrität Schweiz» und einer Strafanzeige gegen den Grossspender und damaligen Vizepräsidenten Philipp Burger. Am Ende gingen die von den Piraten gesammelten rund 20’000 Unterschriften an die neue Partei über.

Das Chaos unter den Gegnern führte dazu, dass beim Einreichen der Referendums-Unterschriften mehrere Gruppen getrennt vorgingen. Während «Digitale Integrität Schweiz», die Junge SVP, die EDU und die «Freunde der Verfassung» rund 40’000 Unterschriften übergaben, lieferte Mass-voll später nochmals 15’000 Bögen ein.

Ob die zersplitterte Gegnerschaft an der Urne Erfolg haben wird, bleibt fraglich. Laut einer aktuellen Umfrage sprechen sich derzeit 56 Prozent der Stimmberechtigten für die E-ID aus. Selbst wenn die Gegner gewinnen sollten, ist klar: Gefeiert würde an mehreren Orten – und wohl kaum gemeinsam.

Bundesrat wirbt für sichere, freiwillige und kostenlose E-ID

Bundesrat wirbt für sichere, freiwillige und kostenlose E-ID

Die E-ID sei sicher und einfach anzuwenden und ihr Gebrauch freiwillig und kostenlos: Mit diesen Argumenten wirbt der Bundesrat für ein Ja zum E-ID-Gesetz am 28. September.

12.08.2025

Mehr aus der Schweiz

Im Eiltempo. Deutscher Spitzenpolitiker will Schweizer EU-Beitritt

Im EiltempoDeutscher Spitzenpolitiker will Schweizer EU-Beitritt

«Ist das Restaurant voll, schliessen wir die Tür». Trotz Stau und Stress – in Mollis überwiegt Vorfreude aufs ESAF

«Ist das Restaurant voll, schliessen wir die Tür»Trotz Stau und Stress – in Mollis überwiegt Vorfreude aufs ESAF

1895-2025. So sah das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest einst aus

1895-2025So sah das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest einst aus

Meistgelesen

Kiews Armee reibt eingekesselte Russen auf – so ist die Brigade Asow vorgegangen
Weisses Haus versucht Chefin der Seuchenbehörde zu feuern +++ «Alligator Alcatraz» steht kurz vor der Kompletträumung
Mann will Familienleben entfliehen – und inszeniert Kajakunfall
Trotz Stau und Stress – in Mollis überwiegt Vorfreude aufs ESAF
Vermisster Tourist taucht nach Suche nahe Schweizer Grenze wieder auf