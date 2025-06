Die Kantonspolizei Aargau ermittelt aufgrund einer Streifkollision. Symbolbild: Keystone

Letzte Woche kam es in Bremgarten AG zu einer Streifkollision zwischen einem BMW und einem roten Oldtimer. Der beteiligte Buick fuhr weiter, ohne anzuhalten. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 48-jähriger Mann fuhr letzte Woche am Donnerstag kurz nach 19.20 Uhr mit seinem grauen BMW auf der Badenerstrasse von Bremgarten AG Richtung Eggenwil. Dort kam ihm ein roter Buick Century entgegen, wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt.

Das Auto aus den 70er-Jahren habe auf die Gegenfahrbahn geragt. Die beiden Fahrzeuge streiften sich am Seitenspiegel. Der Lenker des roten Oldtimers habe die Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den Unfall zu kümmern oder sich später bei der Polizei zu melden.

Durch herumfliegende Teile wurde der BMW-Fahrer leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Gemäss ersten Erkenntnissen sei hinter dem Buick ein weiteres Fahrzeug gefahren, dessen Lenkerin oder Lenker den Unfall beobachtet haben dürfte. Die Kantonspolizei Aargau hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.