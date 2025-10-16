  1. Privatkunden
Zwischenfall an Messe Rinder büxen an Olma aus – zwei Kinder verletzt

Sven Ziegler

16.10.2025

Zwei Rinder büxten am Mittwochnachmittag aus. (Symbolbild)
Zwei Rinder büxten am Mittwochnachmittag aus. (Symbolbild)
sda

In St.Gallen sind am Mittwochnachmittag drei Rinder aus dem OLMA-Messegelände entkommen und durch die Stadt gerannt. Zwei Kinder wurden verletzt, eines der Tiere musste später von einem Wildhüter erschossen werden.

Redaktion blue News

16.10.2025, 07:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Drei Rinder entkamen am Mittwochnachmittag vom OLMA-Gelände in St.Gallen.
  • Ein Mädchen (2) und ein Bub (6) wurden verletzt.
  • Ein Tier musste nach mehreren Fluchtversuchen aus Sicherheitsgründen erschossen werden.
Mehr anzeigen

Am Mittwochnachmittag ist es in St.Gallen zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall gekommen: Drei junge Rinder sind aus dem OLMA-Messegelände entlaufen und sorgten in der Innenstadt für Chaos.

Wie die Stadtpolizei St.Gallen mitteilte, rannten die Tiere gegen 15 Uhr über die Sonnenstrasse und durch das Gelände des Jahrmarkts. Dabei stiessen sie mehrere Personen um.

Ein zweijähriges Mädchen wurde am Fuss verletzt, als ihm eines der Tiere darauftrat. Ein sechsjähriger Knabe wurde umgestossen und erlitt eine Verletzung an der Lippe.

Eines der Rinder wurde erlegt

Kurz darauf konnten Einsatzkräfte eines der Rinder gemeinsam mit dem Besitzer einfangen. Ein zweites Tier rannte Richtung Speicher und wurde am Abend auf einer Weide gesichert.

Das dritte Rind entzog sich mehrfach dem Zugriff und verhielt sich zunehmend aggressiv. In Absprache mit dem Besitzer musste es schliesslich kurz vor 20 Uhr von einem Wildhüter erschossen werden, wie die Polizei mitteilt.

Wie die Tiere entkommen konnten, ist noch unklar. Die Stadtpolizei St.Gallen untersucht den Vorfall in Zusammenarbeit mit dem Messebetreiber.

