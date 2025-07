Temu will auch Lebensmittel in der Schweiz verkaufen. (Archivbild) sda

Die chinesische App Temu bietet in Deutschland bereits Lebensmittel an und plant, auch in der Schweiz aktiv zu werden. Hinter den Kulissen laufen Vorbereitungen für den Markteintritt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Temu erweitert in Deutschland sein Sortiment um Lebensmittel und bindet lokale Anbieter ein.

Der Einstieg in den Schweizer Markt ist geplant, ein Startdatum steht noch aus.

Die Preisgestaltung durch Temu könnte für Händler herausfordernd sein. Mehr anzeigen

Die chinesische Shopping-App Temu hat in Deutschland ihr Sortiment um Lebensmittel erweitert. Dort können Kunden nun Süssigkeiten, Getränke und frisches Fleisch über die Plattform erwerben. Diese Expansion ist Teil einer Strategie, lokale Anbieter in Europa stärker einzubinden. Das berichtet der «Tages-Anzeiger».

Dabei sucht Temu gezielt nach europäischen Lebensmittelherstellern, um das Angebot zu diversifizieren. Beispielsweise in Deutschland. Dort arbeitet Temu daran, lokale Händler dazu zu bewegen, ihre Produkte auch über die Plattform zu verkaufen.

Dazu hat Temu Mitarbeiter angeheuert, die Händler ansprechen – mit teilweise «aggressiven Methoden», wie die deutsche «Lebensmittelzeitung» schreibt. Neuerdings gebe es auch ein Team, das gezielt Hersteller anspreche.

Die deutsche Firma Wurstbaron berichtet bereits von zufriedenstellenden Verkäufen über Temu. Sie verkaufen auf der Website Fleischkäse oder Steaks. Das Umfeld, in dem die Produkte präsentiert werden, lasse «Luft nach oben», dafür überzeuge Temu mit gutem Service, sagt der Chef gegenüber der «Lebensmittelzeitung».

Schweizer Markt im Visier

Auch in der Schweiz plant Temu, den Lebensmittelmarkt zu erschliessen. Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte, dass Vorbereitungen für die Öffnung des Marktes laufen, auch wenn ein konkretes Startdatum noch nicht feststeht.

Branchenexperten wie Dagmar Jenni von der Swiss Retail Federation sehen es als wahrscheinlich an, dass Temu bald auch in der Schweiz Lebensmittel anbieten wird, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt.

Der Verkauf von frischen Lebensmitteln stellt besondere Herausforderungen dar, insbesondere in Bezug auf die Lieferkette. Zudem legt Temu die Verkaufspreise der Produkte fest, was für die Anbieter niedrige Preise bedeuten könnte. Ein Preisvergleich zeigt, dass die Angebote auf der deutschen Temu-Website nicht unbedingt günstiger sind als bei Discountern wie Aldi oder Lidl.

Die Frage bleibt, welche Schweizer Firmen sich auf eine Zusammenarbeit mit Temu einlassen werden. Die Preisgestaltung und die Bedingungen des Bieterverfahrens könnten entscheidende Faktoren sein.