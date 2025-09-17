Opfer von Zürcher Tram-Attacke meldet sich zu Wort

«Ich wusste nicht, ob ich überleben werde»: Das Frau, die vor drei Tagen in einem Tram attackiert wurde, meldet sich erstmals – und fordert Zivilcourage statt Hass im Internet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die junge Frau, die in einem Zürcher Tram brutal attackiert wurde, wehrte sich auf Instagram gegen hasserfüllte Kommentare und stellte klar, sie habe den Täter nicht gekannt und nur nach Hause gewollt.

Sie erklärte, das Filmen sei aus Angst und als Beweissicherung geschehen, da sie nicht wusste, ob sie überleben würde; der Täter ist weiterhin flüchtig.

Gerettet wurde sie durch zwei Männer, die einschritten – ihr Appell: Statt im Netz zu urteilen, sollten Menschen eingreifen, helfen und «the good guy» sein. Mehr anzeigen

Drei Tage nach dem brutalen Angriff in einem Zürcher Tram meldet sich die junge Frau, die von einem unbekannten Mann blutig geprügelt wurde, via Instagram zu Wort. Mit zitternder Stimme bedankt sie sich zunächst für die grosse Anteilnahme – richtet ihre Botschaft dann aber an eine andere Gruppe: die hasserfüllten Kommentarschreiber. Zuerst darüber berichtet hat der «Blick».

Unter dem Video, das den Angriff zeigt, finden sich Sätze wie: «Was hat sie wohl getan, dass er so reagiert hat?» oder «Warum postest du so einen Mist überhaupt?» Für das Opfer unverständlich. Sie wolle sich nicht rechtfertigen, sagt sie, aber klarstellen: «Ich wollte einfach nur nach Hause. Ich kannte diesen Mann nicht, ich habe ihn nicht einmal angeschaut.» Dann fragt sie direkt in die Kamera: «Hättet ihr die Kommentare auch geschrieben, wenn das eurer Mutter, Tochter oder Freundin passiert wäre?»

«Ich wusste nicht, ob ich überlebe»

Auch der Vorwurf, sie hätte gar nicht so schwer verletzt sein können, da sie noch Zeit zum Filmen gehabt habe, schmerzt die Frau. Ihre Erklärung: «Diese Entscheidung passierte innert Sekunden und aus dem Bauch heraus. Ich wusste nicht, ob er bewaffnet ist oder was als Nächstes passiert. Ich wollte Beweise. Ich wusste nicht, ob ich überleben werde.»

Zugleich betont sie, dass sie mit der Aufnahme andere Frauen warnen wollte. Denn der Täter sei nach wie vor auf freiem Fuss – und die Polizei sei trotz Notruf nicht ausgerückt, wie bereits berichtet wurde.

«Be the good guy»

Gerettet wurde sie letztlich durch zwei Männer, die im Tram einschritten. «Wären sie nicht da gewesen, könnte ich dieses Video heute nicht aufnehmen», sagt sie mit stockender Stimme.

Zum Schluss richtet sie ihren Appell noch einmal an die Männer, die im Internet kommentieren, statt eingreifen: «Anstatt hasserfüllte Kommentare zu schreiben – warum seid ihr nicht die Männer, die einschreiten und helfen?» Und sie mahnt: «Schaut aufeinander, reagiert, helft. Be the good guy.»