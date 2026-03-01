  1. Privatkunden
Unruhe im Aussendepartement Organisiert Cassis mit diesen heiklen Entscheiden seinen Abgang?

Dominik Müller

1.3.2026

Aussenminister Ignazio Cassis plant gemäss Recherchen die Zeit nach dem Bundesrat.
Archivbild: Keystone

Im Departement des Aussenministers rumort es. Während enge Vertraute von Ignazio Cassis auf prestigeträchtige Botschafterposten wechseln, wächst in Politik und Verwaltung der Unmut über das Vorgehen.

01.03.2026, 07:13

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Laut «SonntagsBlick» verdichten sich die Hinweise auf einen Rücktritt von Aussenminister Ignazio Cassis bis spätestens Mitte 2028.
  • Mehrere auffällige Personalrochaden in seinem Umfeld deuten darauf hin.
  • Die Personalpolitik sorgt für Kritik wegen mangelnder Transparenz und Fairness, insbesondere nach umstrittenen Ernennungen ohne öffentliche Ausschreibung.
Mehr anzeigen

Die Hinweise auf einen Rücktritt von Aussenminister Ignazio Cassis bis spätestens Mitte 2028 haben sich laut «SonntagsBlick» verdichtet. Dafür würden mehrere Personalrochaden, mit denen Cassis seine engsten Mitarbeiter vor seinem Abgang ins Trockene bringen wolle, sprechen.

So wechselt Cassis' wichtigster Stratege Markus Seiler im Dezember als Botschafter nach Ottawa. Kanada gilt als Nato-Schlüsselstaat mit Draht nach Washington – ein zentraler Posten. Seiler war jahrelang Cassis' Mann für heikle Dossiers und Machtfragen in der Verwaltung. Dass er nun geht, wertet die Zeitung als Hinweis auf eine geordnete Übergabe.

Noch brisanter sei die Personalie Cédric Stucky: Der persönliche Berater gilt im Aussendepartement (EDA) als Ausnahmediplomat. Stucky begleitet Cassis an Uno-Sicherheitsratssitzungen und auf Auslandsreisen. Laut Parlamentskreisen soll er Mitte 2028 Botschafter in Singapur werden. Pikant: Die designierte Botschafterin dort könnte den Posten nur übergangsweise halten. Der «SonntagsBlick» schreibt von einem «Wartesaal für den Kronprinzen des Aussenministers».

«Sesselkleberin» in Berlin

Auch in Berlin wirke vieles wie eine Übergangslösung. Botschafterin Livia Leu bleibt über das Pensionsalter hinaus im Amt und verdient rund 300'000 Franken pro Jahr. Intern falle dafür das Wort «Sesselkleberin». Offiziell verweist das EDA darauf, man wolle das «Potenzial älterer Mitarbeitender nutzen». Inoffiziell heisst es, Berlin werde freigehalten – etwa für EU-Chefunterhändler Patric Franzen.

Weitere Vertraute von Cassis werden ebenfalls als Botschafter gehandelt, darunter Kommunikationschef Nicolas Bideau oder Sicherheitsexperte Gabriel Lüchinger. Dass ein scheidender Bundesrat sein Team versorgt, ist nicht ungewöhnlich. Für Unmut sorgt jedoch das Vorgehen.

Kritik am Vorgehen

SP-Nationalrat Fabian Molina kritisiert gegenüber «SonntagsBlick»: «Die Personalpolitik des EDA sollte professionell, fair und transparent sein. Heute ist das leider nicht immer der Fall.» Viele Dossiers blieben liegen, Entscheide seien «unklar» – «das schadet dem Arbeitsklima und führt selten zu den besten Lösungen für die Schweiz».

Für zusätzlichen Zündstoff sorgte die Ernennung des Ukraine-Delegierten Jacques Gerber ohne öffentliche Ausschreibung – trotz interner Vorgaben. Auch die Geschäftsprüfungskommission befasste sich mit dem Fall.

In der Aussenpolitischen Kommission rumort es bereits. Der Vorwurf: Posten würden verschoben, um Vertrauten Platz zu machen – auf Kosten von Transparenz und Gleichstellung. Cassis selbst äussert sich dazu bislang nicht.

