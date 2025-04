Osterregen trügt – Trockenheit bleibt wohl langfristige Sorge

Der Bodensee ist stark von der aktuellen Trockenheitsperiode betroffen. Keystone

Schweizer Seen und Flüsse kämpfen mit Tiefständen. Selbst Regen an Ostern bringt laut einem Experten kaum Entlastung – besonders im Norden.

Nach anhaltender Trockenheit soll es in der Osterwoche wieder regnen.

Die prognostizierten Niederschläge könnten im Süden helfen, dürften aber laut einem Meteorologen im Norden und Osten der Schweiz noch keine nachhaltige Entspannung bringen.

Sollte der Trend zu Trockenheit anhalten, drohen unterdurchschnittliche Stromproduktion aus Stauseen sowie eine starke Gletscherschmelze.

Die Bilder vom Bodensee gingen in den letzten Tagen durch die Medien: Boote auf dem Trockenen und Schilfzonen, die sich etliche Meter vom Ufer entfernt befinden.

Das Problem ist nicht lokal: Die Wasserpegel sind bei zahlreichen Schweizer Seen und Flüssen auf Rekordtief. Die anhaltende Trockenheit hat zur Folge, dass gemäss Bundesamt für Umwelt (BAFU) bei einem Sechstel aller Messstationen die Grundwasserstände niedrig sind.

Besonders betroffen ist nebst dem Bodensee der Zürichsee, aber auch Flüsse wie die Aare, die Reuss und der Rhein. Auch international ist der Rheinpegel ein kritischer Punkt: Sinkt er unter gewisse Marken, können Frachtschiffe nur noch eingeschränkt verkehren – mit Folgen für Versorgung und Wirtschaft.

Hoffnung auf Osterregen – aber nicht für alle

Nun scheint Entwarnung in Sicht: In der Osterwoche soll es wieder nasser werden. Dann zeigen mittelfristige Prognosen überdurchschnittliche Niederschläge vor allem im Süden an, also im Tessin und im Engadin. Aber der Schein trügt: «Vor allem im Norden und insbesondere im Osten bringt der Regen wohl noch keine Entspannung», sagt Meteorologe Roger Perret von Meteonews zu blue News.

Zumal die Mittelfristprognosen des europäischen Wettermodells (ECMWF) für die Wochen danach bis Mitte Mai keinen Trend für die nötigen Niederschläge prognostizieren. Und auch die Monate Mai, Juni und Juli dürften gemäss Langfristprognosen insgesamt eher zu trocken ausfallen.

«Langfristprognosen sind nur als Trends aufzufassen und mit Vorsicht zu geniessen», betont Perret. Und er ergänzt: «Ich sehe derzeit keine Signale, die diesen Trends widersprechen.»

Folgen für Strom und Gletscher

Die möglichen Auswirkungen sind fatal: Falls sich die Prognosen bestätigen, ist gemäss Perret zu befürchten, «dass die sommerliche Stromproduktion der Stauseen deutlich unterdurchschnittlich ausfällt». Die Schweiz deckt fast 60 Prozent ihres Strombedarfs im Sommer aus Wasserkraft – bei ausbleibenden Niederschlägen müssten vermehrt Importe her.

Und die Gletscher? Die würden bei frühem Schneeschwund und starker Sonneneinstrahlung besonders früh eisfrei werden. Folge dann noch ein klar überdurchschnittlich temperierter Sommer, könne dies gemäss Perret zu einer Rekordschmelze führen. Dieses Phänomen würde noch verstärkt, wenn es in nächster Zeit starke Saharastaubereignisse gäbe, die die Gletscher mit einer gelblichen Schicht überziehen und so die Schmelze begünstigen.

Die Karstgebiete im Jura und in den Alpen sind derzeit besonders von tiefen Grundwasserspiegeln betroffen. Diese Regionen speichern Wasser nur schlecht, weshalb sie auf kontinuierlichen Nachschub durch Regen oder Schmelzwasser angewiesen sind. Fehlendes Schmelzwasser könnte dort gemäss Perret zu einer besonders angespannten Wassersituation führen.

