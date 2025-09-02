  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Aus hygienischen Gründen Paar will Hotelzimmer buchen – und wird wegen Blindenhund abgelehnt

Lea Oetiker

2.9.2025

Blindenhunde gelten nicht als normales Haustier.
Blindenhunde gelten nicht als normales Haustier.
KEYSTONE

Weil sie mit einem Assistenzhund unterwegs waren, wurde einem Paar in Sargans SG die Buchung eines Hotels verweigert. Für Behindertenorganisationen ist der Fall ein klarer Verstoss gegen das Gleichstellungsgesetz.

Redaktion blue News

02.09.2025, 23:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Paar wollte in Sargans SG ein Hotelzimmer buchen.
  • Doch wegen des Blindenführhundes der Frau wurde ihnen die Unterkunft verweigert.
  • Behindertenorganisationen und Juristen werten den Vorfall als klare Diskriminierung.
Mehr anzeigen

Anfang August suchte ein Paar in Sargans nach einer Unterkunft, da es dort Bekannte besuchte. Die Frau war in Begleitung ihres Assistenzhundes, der sie aufgrund ihrer Sehbehinderung unterstützt.

Übers Telefon wollten sie ein Zimmer buchen, da teilte man ihnen mit, dass Hunde im Haus nicht zugelassen seien. Deshalb könne man ihr kein Zimmer geben. «Das ist diskriminierend. Wir fühlen uns gesellschaftlich ausgeschlossen, entgegen dem geltenden Recht», sagt der Mann zum «Beobachter».

Konkret geht es um die Uno-Behindertenrechtskonvention, sie ist seit 2014 in Kraft. Das Abkommen untersagt Diskriminierungen von Menschen mit Behinderungen und garantiert ihnen den gleichberechtigten Zugang zu allen öffentlich angebotenen Einrichtungen. Artikel 9 hält ausdrücklich fest, dass dazu auch die Inanspruchnahme «tierischer Hilfe» zählt.

Der Mann hackt in einer Mail nochmals nach. Die Antwort des Hotels: «Sorry, es tut mir sehr leid.» Dem «Beobachter» sagt die Geschäftsführerin, dass sie sich «leider gar nicht» an den Anruf erinnern könnte.

Das Hundeverbot gilt laut der Geschäftsführerin in erster Linie aus hygienischen Gründen, teilt sie später dem «Beobachter» mit.

Blindenführhunde sind keine Haustiere

«Falls es wirklich so war und ich gewusst hätte, dass es sich um einen Blindenhund handelt, hätten wir sicher eine Lösung gefunden», schreibt sie dem Magazin weiter. Darauf, dass ihr diese Information später sogar noch schriftlich übermittelt wurde, ging sie jedoch nicht ein.

Inclusion Handicap, die Dachorganisation der Behindertenverbände, erhält immer wieder Anfragen zu Zutrittsrechten von Assistenzhunden, wie sie dem «Beobachter» mitteilen. Zwar gibt es in der Schweiz keine eigene Regelung, doch das Behindertengleichstellungsgesetz schreibt vor, dass Menschen mit Behinderungen bei öffentlich angebotenen Dienstleistungen – etwa in Hotels – nicht benachteiligt werden dürfen.

Auch Juristin Nuria Frei findet die Verweigerung in Sargans diskriminierend: Blindenführhunde seien keine Haustiere, sondern von der Invalidenversicherung anerkannte Hilfsmittel. Hygienische Gründe liessen sich rechtlich nicht anführen, da Assistenzhunde ausdrücklich von entsprechendem Verbot ausgenommen sind.

Mehr aus der Schweiz

1,85 Millionen Franken Gesamtkosten. ESAF-Holzmuni Max zieht nach Andermatt UR um – und erhält neuen Namen

1,85 Millionen Franken GesamtkostenESAF-Holzmuni Max zieht nach Andermatt UR um – und erhält neuen Namen

Keller-Sutter trifft deutschen Bundeskanzler. Merz: «EU-Mitgliedschaft der Schweiz nicht auf der Tagesordnung»

Keller-Sutter trifft deutschen BundeskanzlerMerz: «EU-Mitgliedschaft der Schweiz nicht auf der Tagesordnung»

Selbst Opfer von Betrug?. Ex-FDP-Spitzenpolitiker in Erpressungsaffäre verwickelt – U-Haft

Selbst Opfer von Betrug?Ex-FDP-Spitzenpolitiker in Erpressungsaffäre verwickelt – U-Haft

Meistgelesen

US-Streitkräfte schiessen vor Venezuela auf Boot mit Drogen +++ Trump zu Chicago: «Wir greifen ein»
Restaurant veröffentlicht Gäste-Rechnung – und geht viral
Digital-Token beschert Trump-Familien Milliarden-Einnahmen
Gäste fliehen bei Rauchpause – Wirt reagiert mit ungewöhnlicher Massnahme
Hedgefonds-Manager sagt Finanzkrise in den USA voraus