Blindenhunde gelten nicht als normales Haustier. KEYSTONE

Weil sie mit einem Assistenzhund unterwegs waren, wurde einem Paar in Sargans SG die Buchung eines Hotels verweigert. Für Behindertenorganisationen ist der Fall ein klarer Verstoss gegen das Gleichstellungsgesetz.

Redaktion blue News Lea Oetiker

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Paar wollte in Sargans SG ein Hotelzimmer buchen.

Doch wegen des Blindenführhundes der Frau wurde ihnen die Unterkunft verweigert.

Behindertenorganisationen und Juristen werten den Vorfall als klare Diskriminierung. Mehr anzeigen

Anfang August suchte ein Paar in Sargans nach einer Unterkunft, da es dort Bekannte besuchte. Die Frau war in Begleitung ihres Assistenzhundes, der sie aufgrund ihrer Sehbehinderung unterstützt.

Übers Telefon wollten sie ein Zimmer buchen, da teilte man ihnen mit, dass Hunde im Haus nicht zugelassen seien. Deshalb könne man ihr kein Zimmer geben. «Das ist diskriminierend. Wir fühlen uns gesellschaftlich ausgeschlossen, entgegen dem geltenden Recht», sagt der Mann zum «Beobachter».

Konkret geht es um die Uno-Behindertenrechtskonvention, sie ist seit 2014 in Kraft. Das Abkommen untersagt Diskriminierungen von Menschen mit Behinderungen und garantiert ihnen den gleichberechtigten Zugang zu allen öffentlich angebotenen Einrichtungen. Artikel 9 hält ausdrücklich fest, dass dazu auch die Inanspruchnahme «tierischer Hilfe» zählt.

Der Mann hackt in einer Mail nochmals nach. Die Antwort des Hotels: «Sorry, es tut mir sehr leid.» Dem «Beobachter» sagt die Geschäftsführerin, dass sie sich «leider gar nicht» an den Anruf erinnern könnte.

Das Hundeverbot gilt laut der Geschäftsführerin in erster Linie aus hygienischen Gründen, teilt sie später dem «Beobachter» mit.

Blindenführhunde sind keine Haustiere

«Falls es wirklich so war und ich gewusst hätte, dass es sich um einen Blindenhund handelt, hätten wir sicher eine Lösung gefunden», schreibt sie dem Magazin weiter. Darauf, dass ihr diese Information später sogar noch schriftlich übermittelt wurde, ging sie jedoch nicht ein.

Inclusion Handicap, die Dachorganisation der Behindertenverbände, erhält immer wieder Anfragen zu Zutrittsrechten von Assistenzhunden, wie sie dem «Beobachter» mitteilen. Zwar gibt es in der Schweiz keine eigene Regelung, doch das Behindertengleichstellungsgesetz schreibt vor, dass Menschen mit Behinderungen bei öffentlich angebotenen Dienstleistungen – etwa in Hotels – nicht benachteiligt werden dürfen.

Auch Juristin Nuria Frei findet die Verweigerung in Sargans diskriminierend: Blindenführhunde seien keine Haustiere, sondern von der Invalidenversicherung anerkannte Hilfsmittel. Hygienische Gründe liessen sich rechtlich nicht anführen, da Assistenzhunde ausdrücklich von entsprechendem Verbot ausgenommen sind.