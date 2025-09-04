  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

PUN-Strecken Pannenstreifen wird zur Fahrspur – so funktioniert die Regelung auf der Autobahn

Lea Oetiker

4.9.2025

Bei starkem Verkehrsaufkommen darf der Pannenstreifen mancherorts als zusätzliche Fahrspur genutzt werden.
Bei starkem Verkehrsaufkommen darf der Pannenstreifen mancherorts als zusätzliche Fahrspur genutzt werden.
Bild: Screenshot ASTRA

Auf gewissen Strecken darf der Pannenstreifen als Fahrspur genutzt werden – grünes Lichtsignal hat dabei Vorrang vor der Markierung.

Redaktion blue News

04.09.2025, 04:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Auf gewissen Schweizer Autobahnen kann der Pannenstreifen bei starkem Verkehrsaufkommen als zusätzliche Fahrspur fungieren – signalisiert durch einen grünen Pfeil.
  • Trotz durchgezogener Linie ist das Wechseln auf diese Spur erlaubt, da Lichtsignale Vorrang haben, wie Polizei und ASTRA betonen.
  • Ziel der sogenannten PUN-Strecken ist ein flüssigerer Verkehr und mehr Sicherheit.
Mehr anzeigen

Auf bestimmten Autobahnabschnitten in der Schweiz kann der Pannenstreifen zeitweise als zusätzliche Fahrspur dienen. Sobald über der Spur ein grüner Pfeil aufleuchtet, darf sie wie eine normale Fahrbahn befahren werden. Dieses Prinzip nennt sich «Pannenstreifenumnutzung» – kurz PUN, wie «Streetlife» berichtet.

Ein Beispiel findet sich auf der A1 bei Winterthur. Vor allem bei starkem Verkehrsaufkommen wird dort der Pannenstreifen freigegeben. Wer etwa bei der Einfahrt Oberwinterthur Richtung Zürich unterwegs ist, kann dann direkt auf dieser zusätzlichen Spur weiterfahren. Oft sorgt genau das aber für Verunsicherung: Der Streifen ist durch eine durchgezogene Linie vom Rest der Fahrbahn getrennt – und die bedeutet normalerweise: Spurwechsel verboten.

Die Polizei stellt klar, wie die Regelung zu verstehen ist. «In diesem Fall dürfen Autofahrende die Spur nicht nur wechseln, sie sollen es sogar», erklärt Alexander Renner von der Kantonspolizei Zürich in einem Video auf Instagram.

Sein Hinweis: Wer auf der Autobahn unnötig auf der Mittelspur bleibt, blockiert den Verkehrsfluss. Zudem droht bei sogenanntem Linksfahren eine Ordnungsbusse von 60 Franken.

Der Grund, weshalb die durchgezogene Linie in diesem Fall keine Rolle spielt, ist rechtlich eindeutig: Lichtsignale haben Vorrang vor Bodenmarkierungen. Das geht aus der Signalisationsverordnung hervor, auf die auch das Bundesamt für Strassen (ASTRA) verweist. Ziel der Pannenstreifenumnutzung sei es, den Verkehr flüssiger zu gestalten und gefährliche Manöver beim Ein- und Ausfädeln zu vermeiden.

Weitere PUN-Strecken geplant

In der Regel ist auf den PUN-Strecken auch die Höchstgeschwindigkeit reduziert. Laut ASTRA soll die tiefere Tempolimite dem höheren Verkehrsaufkommen und dem fehlenden Pannenstreifen Rechnung tragen.

Derzeit gibt es acht solcher Abschnitte in der Schweiz, berichtet «Streetlife».  Weitere 13 sind in Planung, vier werden aktuell geprüft. Langfristig will das ASTRA in Agglomerationsräumen rund 250 Kilometer Autobahn auf das Potenzial einer Pannenstreifenumnutzung hin untersuchen – und, wo sinnvoll, umsetzen.

Meistgelesen

Der neue Kindsgibändel kommt bei Lehrpersonen und Eltern gar nicht gut an
Selenskyj: Putin wird territoriale Zugeständnisse für weitere Eroberungen nutzen +++ Putin droht Kiew mit Fortsetzung des Kriegs
Standseilbahn kracht «mit voller Wucht» in Hauswand – mindestens 15 Tote
«Fuhr nur noch mit Angst» – Anwohner warnten schon länger vor Standseilbahn
Traditionsbetrieb im Bündnerland macht dicht – E-Mobilität ist schuld