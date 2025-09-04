Bei starkem Verkehrsaufkommen darf der Pannenstreifen mancherorts als zusätzliche Fahrspur genutzt werden. Bild: Screenshot ASTRA

Auf gewissen Strecken darf der Pannenstreifen als Fahrspur genutzt werden – grünes Lichtsignal hat dabei Vorrang vor der Markierung.

Auf bestimmten Autobahnabschnitten in der Schweiz kann der Pannenstreifen zeitweise als zusätzliche Fahrspur dienen. Sobald über der Spur ein grüner Pfeil aufleuchtet, darf sie wie eine normale Fahrbahn befahren werden. Dieses Prinzip nennt sich «Pannenstreifenumnutzung» – kurz PUN, wie «Streetlife» berichtet.

Ein Beispiel findet sich auf der A1 bei Winterthur. Vor allem bei starkem Verkehrsaufkommen wird dort der Pannenstreifen freigegeben. Wer etwa bei der Einfahrt Oberwinterthur Richtung Zürich unterwegs ist, kann dann direkt auf dieser zusätzlichen Spur weiterfahren. Oft sorgt genau das aber für Verunsicherung: Der Streifen ist durch eine durchgezogene Linie vom Rest der Fahrbahn getrennt – und die bedeutet normalerweise: Spurwechsel verboten.

Die Polizei stellt klar, wie die Regelung zu verstehen ist. «In diesem Fall dürfen Autofahrende die Spur nicht nur wechseln, sie sollen es sogar», erklärt Alexander Renner von der Kantonspolizei Zürich in einem Video auf Instagram.

Sein Hinweis: Wer auf der Autobahn unnötig auf der Mittelspur bleibt, blockiert den Verkehrsfluss. Zudem droht bei sogenanntem Linksfahren eine Ordnungsbusse von 60 Franken.

Der Grund, weshalb die durchgezogene Linie in diesem Fall keine Rolle spielt, ist rechtlich eindeutig: Lichtsignale haben Vorrang vor Bodenmarkierungen. Das geht aus der Signalisationsverordnung hervor, auf die auch das Bundesamt für Strassen (ASTRA) verweist. Ziel der Pannenstreifenumnutzung sei es, den Verkehr flüssiger zu gestalten und gefährliche Manöver beim Ein- und Ausfädeln zu vermeiden.

Weitere PUN-Strecken geplant

In der Regel ist auf den PUN-Strecken auch die Höchstgeschwindigkeit reduziert. Laut ASTRA soll die tiefere Tempolimite dem höheren Verkehrsaufkommen und dem fehlenden Pannenstreifen Rechnung tragen.

Derzeit gibt es acht solcher Abschnitte in der Schweiz, berichtet «Streetlife». Weitere 13 sind in Planung, vier werden aktuell geprüft. Langfristig will das ASTRA in Agglomerationsräumen rund 250 Kilometer Autobahn auf das Potenzial einer Pannenstreifenumnutzung hin untersuchen – und, wo sinnvoll, umsetzen.