Panzer der Schweizer Armee stürzt in die Aare

Ein Panzer der Schweizer Armee ist in die Aare gestürzt. Das Fahrzeug war in Uttigen BE von der Fahrbahn abgekommen. Die drei Insassen konnten geborgen werden.

Der Unfall ereignete sich bei einer Fahrschule.

Die drei Insassen konnten sich aus dem Panzer retten. Sie wurden in ein Spital gebracht. Mehr anzeigen

Unfall in Uttigen BE: Ein Schützenpanzer der Schweizer Armee ist bei einer Fahrschule der Panzerschule 21 vom Weg abgekommen und in die Aare gestürzt. Die Insassen sollen sich lauter Augenzeugen unter Schreien aus dem Panzer gerettet haben.

Ein Armeesprecher sprach gegenüber 20 Minuten von drei Verletzten im Rahmen einer Fahrschule der Panzerschule 21. Die drei Rekruten in dem verunglückten Fahrzeug seien von zivilen Rettungskräften geborgen und in ein Spital transportiert worden.

Laut einer Augenzeugin konnte der Rest der Kolonne, die laut dem Sprecher aus acht Schützenpanzern bestand, rechtzeitig vor der Klippe stürzen. Glück im Unglück: Wäre der Panzer anders gefallen, hätten sich die Rekruten darin womöglich nicht retten können.

Die Militärjustiz hat eine Untersuchung des Unfalls eingeleitet.