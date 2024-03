In Wolfenschiessen NW hat eine Parketterie und das angrenzende Wohnhaus gebrannt. Kantonspolizei Nidwalden

Am Dienstagabend ist ein Industriegebäude und ein Wohnhaus in Wolfenschiessen NW in Brand geraten. 17 Personen wurden evakuiert. Drei Feuerwehrleute erlitten leichte Verletzungen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Wolfenschiessen NW ist es in einem Industriegebäude und einem angrenzenden Wohnhaus zu einem Grossbrand gekommen.

17 Personen mussten durch die Rettungskräfte evakuiert werden.

Drei Feuerwehrleute wurden bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Mehr anzeigen

Am Dienstag um 22.30 Uhr ging bei der Kantonspolizei Nidwalden die Meldung ein, dass in Wolfenschiessen NW bei einer Parketterie das Industriegebäude brenne. Das teilt die Polizei am Mittwoch mit.

Demnach sei das Industriegebäude beim Eintreffen mehrerer Feuerwehrorganisationen bereits im Vollbrand gestanden. Die Flammen griffen auch auf das direkt angrenzende Wohnhaus über. Insgesamt mussten 17 Personen evakuiert werden. Verletzt wurde niemand.

Dem Grossaufgebot der Feuerwehren sei es gelungen, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Die Löscharbeiten dauern noch an. Drei Feuerwehrleute wurden bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Zwei davon wurden durch den Rettungsdienst ins Spital überführt.

Die Brandursache ist noch unklar und wird durch Spezialisten der Kantonspolizei Nidwalden sowie des Forensischen Instituts Zürich abgeklärt.

Aufgrund des Einsatzes bleibt die Hauptstrasse zwischen Wolfenschiessen und Grafenort/Engelberg für Lastwagen, Cars und Wohnmobile voraussichtlich bis 10 Uhr, gesperrt. Für Personenwagen wurde eine Umleitung mit wechselseitiger Verkehrsführung eingerichtet. Die Zugstrecke der Zentralbahn zwischen Wolfenschiessen und Grafenort/Engelberg ist ebenfalls unterbrochen. Es verkehren kleine Ersatzbusse und es muss dementsprechend mit Verspätungen gerechnet werden.