Emmanuel Nasshan ist professioneller Parkour-Athlet. Sein Job: In Städten von Dach zu Dach springen, gerne mit Salto oder Schraube. Mit seinen Stunts am Matterhorn zieht er jetzt den Zorn einer Einheimischen auf sich.

Der französische Parkour-Athlet Emmanuel Nasshan besteigt das Matterhorn, um auf dem Gipfelgrat einen Rückwärtssalto zu springen.

Backflip auf dem Matterhorn Der französische Parkour-Athlet Emmanuel Nasshan besteigt das Matterhorn, um auf dem Gipfelgrat einen Rückwärtssalto zu springen.

Darum geht’s Der Parkour-Athlet Emmanuel Nasshan hat am Matterhorn mehrere Videos produziert, die ihn bei riskanten Sprüngen zeigen.

Auf dem Gipfelgrat vollführt er einen Rückwärtssalto.

Die Wartin der Hörnlihütte ärgert sich über die Respektlosigkeit und die Jagd nach Likes an einem anspruchsvollen Berg. Zusammenfassung erstellt mit

Lebensgefahr ist für Emmanuel Nasshan Alltag. Sein Instagram-Profil ist voll mit Saltos und 360-Grad-Drehungen von einem Pariser Hausdach zum nächsten, dazwischen darf es auch mal ein Seitwärts-Flip in 130 Meter Höhe auf einer Strebe des Eiffelturms sein. Fehler wären bei seinen Aktionen höchstwahrscheinlich tödlich.

Für den 24-jährigen Franzosen ist das Matterhorn deshalb nur ein anderer Schauplatz. Ob er seine Stunts 50 Meter über dem Asphalt oder an einer 100 Meter hohen Felswand vollführt, spielt für ihn keine Rolle. Wichtig ist hingegen, dass er mit seinen Videos Reichweite erzielt, denn damit verdient er sein Geld.

Und das Matterhorn liefert als Kulisse, was der Social-Media-Akrobat von ihr erwartet: 366'000 Views innert weniger Tage erzielt er mit drei Videos, die er an einem der berühmtesten Berge der Welt realisiert hat. Eines zeigt ihn im Aufstieg, wo er – scheinbar – spontan von einem Felsen auf einen mehrere Meter entfernten springt und sicher landet. Dazwischen geht es hunderte Meter in die Tiefe. Für Nasshan trotzdem ein Routinesprung.

Gut ausgerüstet, unerlaubt im Notbiwak

Nun muss man dem Franzosen und seinem Begleittross zugutehalten, dass sie alpinistisch korrekt unterwegs zu sein scheinen, mit Helm, Klettergurt, Bergschuhen und Seil. Zu den ahnungslosen Turnschuh-Touristen gehören sie nicht.

Nicht erlaubt ist hingegen die geplante Übernachtung in der Solvay-Hütte, einem reinen Notbiwak für Bergsteiger*innen, die es nicht mehr hinunter zur Hörnlihütte schaffen.

Die Seilschaft mit dem Parkour-Athleten weiss freilich, warum sie am Vorabend bis zu diesem Punkt aufgestiegen ist, der rund 470 Meter unter dem Gipfel liegt: Würden sie mit den Dutzenden anderen Gruppen um 4 Uhr in der Hörnlihütte aufbrechen, wären sie weder unterwegs noch auf dem Gipfel allein; und auch nicht bei Sonnenaufgang oben, wie es ihr Drehbuch vorsieht.

Ziel der Expedition ist ein Backflip auf dem Gipfelgrat des Matterhorns. Der stundenlange Aufstieg, die dünne Luft und die Bergschuhe statt der üblichen Sneaker erschweren das Vorhaben. Grundsätzlich ist für einen Parkour-Athleten wie Nasshan ein Rückwärtssalto aus dem Stand aber etwa so schwierig wie Velofahren.

Die Angst vor den Nachahmern

Der Clip ist schnell im Kasten, das Video zeigt rasant geschnitten die ganze Aktion vom Fuss des Matterhorns bis zum Sprung auf dem Gipfel. An Warnhinweisen fehlt es nicht. Die Botschaft: Tut das nicht, wenn ihr keine Profis seid.

Trotzdem regt sich die Hörnlihüttenwartin auf der Walliser Newsplattform «Pomona» darüber auf, dass dieser Influencer ohne jeden Respekt vor dem Berg und der alpinistischen Herausforderung seinen Leichtsinn am Matterhorn zelebriert, «um Klicks und Likes zu generieren».

Ihr Ärger mischt sich mit der Befürchtung, dass Nasshans Posts Nachahmer anstacheln, die möglicherweise weniger professionell vorgehen als der Franzose. Geht dabei etwas schief, muss die Bergrettung ran. Diese hat auch ohne Influencer genug zu tun.