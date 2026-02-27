Ein umgefallener Töff kostet eine Autofahrerin 3400 Franken. IMAGO/imagebroker

Ein Töff kippt um, als eine Zürcher Autofahrerin ausparkt. Sie fährt weiter und bestreitet jede Berührung. Doch ein Zeuge beobachtet ihr Verhalten. Am Ende wird es teuer.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Autofahrerin aus dem Kanton Zürich fuhr nach einem Parkmanöver davon, obwohl neben ihr ein Töff umkippte.

Ein Zeuge sah zwar keine direkte Kollision, schilderte aber entscheidende Beobachtungen.

Das Bundesgericht bestätigte die Busse – insgesamt muss die Frau 3400 Franken zahlen. Mehr anzeigen

Es war ein alltäglicher Moment auf einem Parkplatz – mit folgenschweren Konsequenzen. Eine Autofahrerin setzte rückwärts aus ihrem Parkfeld. Im selben Moment kippte das daneben abgestellte Motorrad um, wie der «Beobachter» schreibt.

Die Lenkerin stieg aus, ging zum Töff und versuchte offenbar, ihn aufzurichten. Als das misslang, fuhr sie davon. Später erklärte sie, ihr Auto habe das Motorrad nicht berührt. Das Umkippen sei Zufall gewesen.

Ein Mann, der das Geschehen aus seinem Auto verfolgte, konnte den exakten Moment einer allfälligen Berührung zwar nicht sehen, schreibt der «Beobachter». Auch ein Geräusch nahm er nicht wahr. Doch er schilderte zwei zentrale Punkte: Das Motorrad fiel genau in dem Moment, als die Frau losfuhr. Und sie sei unmittelbar danach ausgestiegen und habe sich am Töff zu schaffen gemacht, bevor sie den Ort verliess.

Letzte Hoffnung Lausanne

Für die Behörden war das ausreichend. Die Frau wurde wegen fahrlässiger einfacher Verkehrsregelverletzung sowie pflichtwidrigen Verhaltens nach einem Unfall gebüsst. Die Strafe: 400 Franken.

Die Autofahrerin wehrte sich bis vor Bundesgericht. Ihr Argument: Es sei nicht bewiesen, dass ihr Fahrzeug das Motorrad tatsächlich berührt habe.

Doch das höchste Gericht folgte dieser Argumentation nicht. Die Zeugenaussage in Kombination mit ihrem Verhalten genüge als Beweis. Einen plausiblen alternativen Grund – etwa einen plötzlichen Windstoss – habe sie nicht liefern können.

Damit blieb es bei der Busse. Hinzu kommen 3000 Franken Gerichtskosten. Insgesamt kostet der Parkschaden die Frau somit 3400 Franken.