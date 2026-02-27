Es war ein alltäglicher Moment auf einem Parkplatz – mit folgenschweren Konsequenzen. Eine Autofahrerin setzte rückwärts aus ihrem Parkfeld. Im selben Moment kippte das daneben abgestellte Motorrad um, wie der «Beobachter» schreibt.
Die Lenkerin stieg aus, ging zum Töff und versuchte offenbar, ihn aufzurichten. Als das misslang, fuhr sie davon. Später erklärte sie, ihr Auto habe das Motorrad nicht berührt. Das Umkippen sei Zufall gewesen.
Ein Mann, der das Geschehen aus seinem Auto verfolgte, konnte den exakten Moment einer allfälligen Berührung zwar nicht sehen, schreibt der «Beobachter». Auch ein Geräusch nahm er nicht wahr. Doch er schilderte zwei zentrale Punkte: Das Motorrad fiel genau in dem Moment, als die Frau losfuhr. Und sie sei unmittelbar danach ausgestiegen und habe sich am Töff zu schaffen gemacht, bevor sie den Ort verliess.
Letzte Hoffnung Lausanne
Für die Behörden war das ausreichend. Die Frau wurde wegen fahrlässiger einfacher Verkehrsregelverletzung sowie pflichtwidrigen Verhaltens nach einem Unfall gebüsst. Die Strafe: 400 Franken.
Die Autofahrerin wehrte sich bis vor Bundesgericht. Ihr Argument: Es sei nicht bewiesen, dass ihr Fahrzeug das Motorrad tatsächlich berührt habe.
Doch das höchste Gericht folgte dieser Argumentation nicht. Die Zeugenaussage in Kombination mit ihrem Verhalten genüge als Beweis. Einen plausiblen alternativen Grund – etwa einen plötzlichen Windstoss – habe sie nicht liefern können.
Damit blieb es bei der Busse. Hinzu kommen 3000 Franken Gerichtskosten. Insgesamt kostet der Parkschaden die Frau somit 3400 Franken.