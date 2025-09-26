Nationalratspräsidentin Maja Riniker läutet die Glocke zu Beginn der Herbstsession der Eidgenössischen Räte, am Montag, 8. September 2025 im Nationalrat in Bern. KEYSTONE

Mit den Schlussabstimmungen haben die eidgenössischen Räte am Freitag die Herbstsession abgeschlossen. Die folgenden 26 Vorlagen haben National- und Ständerat parlamentarisch unter Dach und Fach gebracht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der heute zu Ende gehenden Herbstsession haben National- und Ständerat über 26 Vorlagen entschieden.

Die Themen reichen von der SRG-Halbierung, über Kurzarbeit, Kryptowährungen bis zum Zivildienst.

Gegen die beschlossene Erschwerung der Zulassung zum Zivildienst haben die Grünen, Mitte, Gsoa und weitere Gruppierungen bereits ein Referendum angekündigt. Mehr anzeigen

Schnellere Verfahren für Energieprojekte

Der Beschleunigungserlass sorgt dafür, dass Bewilligungen für Wasser-, Wind- und Solarkraftwerke schneller durchlaufen. Damit soll der Ausbau erneuerbarer Energien in der Schweiz an Tempo gewinnen.

185 zu 2 (NR), 44 zu 0 (SR).

Verlängerte Kurzarbeit für Firmen

Neu können Unternehmen bis zu 24 Monate lang Kurzarbeits-Entschädigungen erhalten. Ziel ist es, Arbeitsplätze auch in längeren Krisenzeiten besser abzusichern. Es handelt sich dabei um eine Reaktion auf die US-Zölle.

142 zu 52 bei 1 Enthaltung (NR), 41 zu 2 bei 1 Enthaltung (SR).

SRG-Halbierungsinitiative abgelehnt

Die Initiative «200 Franken sind genug» wird vom Parlament klar zur Ablehnung empfohlen. Röstis Sparauftrag an die SRG bleibt aber bestehen, SRF wird weiter abbauen müssen.

115 zu 76 bei 5 Enthaltungen (NR), 37 zu 7 bei 1 Enthaltung (SR).

Wechsel in den Zivildienst erschwert

Mit der Gesetzesänderung wird der Wechsel vom Militär- zum Zivildienst schwieriger. Damit will das Parlament die Truppenstärke der Armee sichern.

120 zu 76 (NR), 33 zu 10 bei 1 Enthaltung (SR).

Firmen müssen transparenter werden

Künftig müssen Unternehmen offenlegen, wer wirtschaftlich hinter ihnen steht. So sollen Geldwäscherei und Missbrauch über Briefkastenfirmen besser bekämpft werden.

121 zu 70 bei 5 Enthaltungen (NR), 30 zu 14 (SR).

Strengere Regeln gegen Geldwäscherei

Auch Anwälte, Notare und Berater unterliegen neu Sorgfaltspflichten. Damit will das Parlament Schlupflöcher im Kampf gegen Geldwäscherei schliessen.

116 zu 72 bei 8 Enthaltungen (NR), 32 zu 12 (SR).

Umsetzung der EU-Asyl- und Migrationsverordnung

Die Schweiz kann sich freiwillig am Solidaritätsmechanismus beteiligen, der überlastete EU-Staaten unterstützt. Damit bleiben die Asylverfahren enger an die europäischen Regeln gekoppelt.

109 zu 86 bei 1 Enthaltung (NR), 37 zu 7 (SR).

Übernahme der EU-Rückkehrverordnung

Die Schweiz passt ihre Verfahren für Rückführungen an EU-Standards an. Ziel ist es, einheitliche Abläufe an den Aussengrenzen zu gewährleisten.

130 zu 65 (NR), 38 zu 5 bei 1 Enthaltung (SR).

Abgleich biometrischer Daten mit EU (Eurodac)

Neu werden biometrische Daten wie Fingerabdrücke systematisch abgeglichen. So sollen Asylverfahren effizienter werden.

131 zu 65 (NR), 41 zu 3 (SR).

Übernahme der EU-Grenzüberprüfungsverordnung

Drittstaatsangehörige werden an den Aussengrenzen strenger kontrolliert.

129 zu 65 bei 2 Enthaltungen (NR), 39 zu 5 (SR).

Bargeld-Initiative abgelehnt

Die Initiative «Bargeld ist Freiheit» wird vom Parlament verworfen. Bargeld bleibt zwar erhalten, aber ohne starre Verfassungsbindung.

179 zu 15 bei 2 Enthaltungen (NR), 44 zu 1 (SR).

Gegenvorschlag Bargeld-Verfassungsartikel

Der Währungsartikel in der Bundesverfassung wird angepasst: Die Versorgung mit Bargeld wird garantiert, der Status des Schweizer Frankens als Landeswährung bekräftigt.

183 zu 7 (NR), 43 zu 0 (SR).

Klimafonds-Initiative abgelehnt

Die von SP und Grünen lancierte Initiative für einen Klimafonds hat keine Mehrheit gefunden. Das Parlament setzt stattdessen auf andere Finanzierungsinstrumente.

127 zu 69 (NR), 33 zu 11 (SR).

Gewaltfreie Erziehung ist jetzt Gesetz

Das Recht von Kindern auf gewaltfreie Erziehung wird ausdrücklich im Gesetz verankert. Körperliche und psychische Gewalt gegenüber den eigenen Kindern ist damit klar untersagt.

131 zu 63 bei 2 Enthaltungen (NR), 33 zu 4 bei 8 Enthaltungen (SR).

Automatischer Informationsaustausch gilt auch für Kryptowerte

Der automatische Informationsaustausch AIA wird auf Kryptowährungen ausgedehnt. Steuerhinterziehung soll so auch im digitalen Bereich erschwert werden.

131 zu 65 (NR), 39 zu 5 (SR).

Zusatzvereinbarung zum Automatischem Informationsaustausch für Kryptowerte

Zusätzlich werden internationale Abkommen angepasst, um den Austausch auch auf Kryptowerte auszudehnen. Damit bleibt die Schweiz auf Linie mit der OECD.

132 zu 64 (NR), 39 zu 5 (SR).

Bessere Absicherung von Bäuerinnen und Bauern bei Scheidung

Bei Scheidungen sollen mitarbeitende Ehepartner auf Bauernhöfen künftig finanziell besser geschützt sein. Damit wird eine Lücke im Landwirtschaftsrecht geschlossen.

196 zu 0 (NR), 44 zu 0 bei 1 Enthaltung (SR).

Schengen: Ausschreibung von Terrorverdächtigen

Neu können auch Drittstaatsangehörige im Schengen-Informationssystem eingetragen werden, wenn diese des Terrorismus oder sonstiger schwerer Verbrechen verdächtigt werden.

187 zu 9 (NR), 45 zu 0 (SR).

Digitale Schengen-Visa

Visa für Kurzaufenthalte im Schengenraum können künftig digital beantragt und ausgestellt werden.

133 zu 63 (NR), 40 zu 4 bei 1 Enthaltung (SR).

Zustellung von Postsendungen neu geregelt

Wichtige Briefe, die am Samstag zugestellt werden, gelten künftig erst am Montag als eingegangen. So werden Fristen einheitlicher und gerechter berechnet.

195 zu 1 (NR), 44 zu 0 (SR).

Schengen: Einheitliche Anwendung an Grenzen

Die Schweiz übernimmt neue EU-Regeln für Aussen- und Binnengrenzen. Damit wird die Kohärenz im Schengenraum verbessert.

108 zu 65 bei 23 Enthaltungen (NR), 39 zu 5 (SR).

Ausländer- und Integrationsgesetz: Zugriff auf Reiseinformationssystem

Das Parlament regelt den Zugriff auf das nationale Reiseinformationssystem. So wird die Kompatibilität mit europäischen Datenbanken sichergestellt.

131 zu 65 (NR), 39 zu 5 (SR).

Ausländer- und Integrationsgesetz: Redaktionelle Anpassungen

Weitere Anpassungen betreffen den Schengener Grenzkodex. Es handelt sich vor allem um redaktionelle Änderungen.

131 zu 65 (NR), 41 zu 3 (SR).

Modernisierung des Freihandelsabkommens mit Chile

Das Freihandelsabkommen zwischen den Efta-Staaten und Chile wird modernisiert. Es soll den bilateralen Handel vereinfachen und nachhaltiger gestalten.

173 zu 16 bei 7 Enthaltungen (NR), 44 zu 0 (SR).

Verbesserter Unfallversicherungsschutz für Junge

Menschen, die in sehr jungem Alter verunfallen, erhalten besseren Versicherungsschutz. Dies soll Härtefälle künftig verhindern.

130 zu 66 (NR), 38 zu 6 (SR).

Gesamtarbeitsverträge: Mehr Transparenz

Die Jahresrechnungen der Durchführungsorgane bei Gesamtarbeitsverträgen müssen offengelegt werden. Damit wird die Kontrolle über die Verwendung von Geldern verbessert.

196 zu 0 (NR), 44 zu 0 (SR).

Ein Referendum ist bereits in Arbeit

Bis auf die Bundesbeschlüsse, mit denen das Parlament die SRG-Initiative, die Klimafonds-Initiative und die Bargeld-Initiative zur Ablehnung empfiehlt, unterstehen alle Entscheide dem fakultativen Referendum. Die Frist dazu läuft, sobald die Entscheide im Bundesblatt publiziert sind.

Ein Referendum angekündigt ist bereits zu den Änderungen im Zivildienstgesetz. Die Grünen und deren Jungpartei, die EVP, der Zivildienstverband Civiva und die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (Gsoa) wollen eine Volksabstimmung über die Neuerungen herbeiführen.

Die für dringlich erklärte Verlängerung der Kurzarbeitsentschädigung von 18 auf 24 Monate tritt bereits am Samstag in Kraft.

