Klimadebatte im Nationalrat Parlament «grilliert» Bundesrat Rösti – dieser kontert emotional

Petar Marjanović

17.12.2025

Parlament «grilliert» Bundesrat Rösti – dieser kontert emotional

Parlament «grilliert» Bundesrat Rösti – dieser kontert emotional

Umweltminister Albert Rösti geriet in der Klimadebatte unter Druck und verteidigte die Schweizer Klimapolitik mit dem Hinweis, dass Alleingänge das Weltklima nicht retten.

17.12.2025

Umweltminister Albert Rösti geriet in der Klimadebatte unter Druck und verteidigte die Schweizer Klimapolitik mit dem Hinweis, dass Alleingänge das Weltklima nicht retten.

,

Keystone-SDA, Petar Marjanović

17.12.2025, 17:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Umweltminister Albert Rösti wurde im Nationalrat in einer Klimadebatte scharf kritisiert und mit zahlreichen Forderungen nach ambitionierteren Massnahmen konfrontiert.
  • Besonders beanstandet wurden Auslandskompensationen und mangelnder politischer Wille, worauf Rösti gereizt reagierte und auf hohe Ausgaben sowie internationale Blockaden verwies.
  • Er betonte, dass die Schweiz zur Dekarbonisierung stehe, Klimaschutz aber nur wirksam sei, wenn auch grosse Emittenten weltweit mitziehen.
Mehr anzeigen

Umweltminister Albert Rösti wird im Rahmen einer Klimadebatte im Nationalrat mit zahlreichen Fragen und Forderungen konfrontiert. «Sie haben mich grilliert», sagte der Bundesrat während der aktuellen Debatte.

Dies sei aber auch gut so, fügte Rösti hinzu. Vier dringliche Interpellationen und dutzende Fragen kritisierten die Klimamassnahmen des Bundesrates und forderten eine Ausweitung dieser. Kritisiert wurde Rösti unter anderem für die Schweizer CO2-Auslandskompensationen. Damit würde der Bund nur seine «Hausaufgaben verschieben» und seine «fehlende nationale Ambition» sichtbar machen, so Marionna Schlatter (Grüne/ZH). Gemäss ihr scheitert Klimapolitik am politischen Willen.

Auf eine Frage von Sibel Arslan (Grüne/BS) zum Engagement von Rösti in der internationalen Klimapolitik und zu Ausreden für ambitioniertere Klimaziele des Bundes, reagierte der Umweltminister enerviert.

«Entschuldigen Sie die Emotion, aber es stimmt einfach nicht. Ich erkläre hier, was wir tun, und Sie kommen und sagen, wir hätten nur Ausreden.»

Albert Rösti

Bundesrat

«Wir zahlen jährlich von unserem Budget 3,4 Milliarden und Sie sagen, ich hätte nur Ausreden», so der Bundesrat. «Ich erkläre hier, was wir tun, und sie kommen und sagen, wir hätten nur Ausreden.»

Rösti verwies auf die Uno-Klimakonferenz im brasilianischen Belém vor einem Monat. Dort sei es nicht gelungen, dass international mindestens einen Fahrplan ohne verbindliche Punkte zur CO2-Reduktion festzulegen, hiess es weiter. Grosse Emittenten wie China, Indien, Saudi-Arabien oder die USA seien nicht dazu bereit gewesen.

«Ein Bundesrat hat relativ wenig Spielraum. Aber was er kann, ist, Umsetzungen verzögern. Ich habe die Umsetzung Ihrer Gesetze keinen Monat verzögert.»

Albert Rösti

Bundesrat

«Wir stehen zur Dekarbonisierung, aber sie bringt der Schweiz nur etwas, wenn das auch weltweit so geschieht», sagte Rösti. Die ganze Welt müsse mehr machen. «Die Schweiz alleine wird das Klima kein Jota ändern», ergänzte der Umweltminister. Die Schweiz leiste aber ihren Beitrag und sei Vorbild für die anderen.

