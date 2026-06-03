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Ständerat heisst Änderung gut Parlament will das Zünden von Böllern schweizweit verbieten

SDA

3.6.2026 - 09:02

Das Zünden von Böllern soll schweizweit verboten werden. Das fordern die beiden Parlamentskammern. (Themenbild)
Das Zünden von Böllern soll schweizweit verboten werden. Das fordern die beiden Parlamentskammern. (Themenbild)
Keystone

Das Zünden von Böllern soll schweizweit verboten werden. Dieser Meinung ist das Parlament. Der Ständerat hat die entsprechenden Gesetzesbestimmungen am Mittwoch als Zweitrat gutgeheissen. Es bestehen keine Differenzen zwischen den Räten.

Keystone-SDA

03.06.2026, 09:02

03.06.2026, 09:11

Auslöser der Verschärfungen ist die Volksinitiative «Für eine Einschränkung von Feuerwerk (Feuerwerksinitiative)». Die zuständige Nationalratskommission hatte angesichts der Stimmungslage in der Bevölkerung einen indirekten Gegenvorschlag dazu ausgearbeitet.

Demnach sollen Feuerwerkskörper verboten werden, die ausschliesslich der Knallerzeugung dienen. Die Einfuhr von Wunderkerzen, Tortenfontänen, Knallerbsen, Tischbomben und anderem Kleinfeuerwerk soll auf 2,5 Kilogramm pro Tag und Person beschränkt werden.

Keine Verschärfungen geben soll es bei der Ausweispflicht. Auch eine kantonale Bewilligungspflicht für das Abbrennen von Feuerwerkskörpern, von denen eine mittlere oder hohe Gefahr ausgeht, ist vom Tisch.

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