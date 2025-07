Die GPK-N hat beschlossen zu klären, ob bei der Aushandlung der Verträge rückblickend Mängel in der Geschäftsführung des Bundesrates festgestellt werden können. KEYSTONE

Die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats (GPK-N) hat beschlossen, die Geschäftsführung der Behörden zur Frage des Fixpreises bei der Beschaffung des F-35A zu untersuchen.

Die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats nimmt die Beschaffung der F-35A-Kampfjets erneut unter die Lupe.

Sie will klären, ob es bei den Vertragsverhandlungen mit den USA zu Fehlern in der Führung durch den Bundesrat gekommen ist – insbesondere im Zusammenhang mit dem versprochenen Fixpreis. Das teilten die Parlamentsdienste am Dienstagmorgen mit.

Bereits 2022 hatte die Kommission das Evaluationsverfahren für das neue Kampfflugzeug untersucht. Auch damals stand der Fixpreis zur Diskussion. In ihrem damaligen Bericht sah die Kommission jedoch keinen weiteren Handlungsbedarf. Neue Informationen, darunter Gutachten der Eidgenössischen Finanzkontrolle, haben nun eine Neubewertung ausgelöst.

Die Aufsicht will nun vertieft untersuchen, wie Bundesrat und Verwaltung mit den internen Warnungen und den vom Verteidigungsdepartement (VBS) eingeholten Gutachten zum Fixpreis umgegangen sind. Im Fokus steht auch, ob die Kommunikation gegenüber dem Parlament und der Öffentlichkeit sachlich korrekt und transparent war.

Auslöser für die neuen Abklärungen sind Hinweise, dass die USA und die Schweiz den Begriff Fixpreis unterschiedlich interpretieren. Die neuen Unterlagen legen nahe, dass der Preis für die 36 Kampfjets weniger verbindlich abgesichert ist als bislang öffentlich dargestellt.