10 Millionen gestrichen SBB plant Nachtzug-Verbindung von Basel nach Malmö – Bund macht nicht mit

SDA

9.12.2025 - 09:06

Ein Schlafabteil in einem Nachtzug. Das Parlament will keine Subvention für die geplante Nachtzug-Verbindung von Basel über Deutschland und Dänemark nach Malmö. (Archivbild)
Ein Schlafabteil in einem Nachtzug. Das Parlament will keine Subvention für die geplante Nachtzug-Verbindung von Basel über Deutschland und Dänemark nach Malmö. (Archivbild)
Keystone

Die SBB planten ab 2026 eine Nachtzugverbindung von Basel nach Malmö – umweltfreundlich und grenzüberschreitend. Doch nun hat das Parlament die nötigen Subventionen gestrichen. Der Zug droht zu entgleisen, bevor er losfährt.

Keystone-SDA

09.12.2025, 09:06

09.12.2025, 11:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Nationalrat hat wie zuvor der Ständerat entschieden, die geplanten 10 Millionen Franken Subvention für die Nachtzugverbindung Basel–Malmö ab 2026 aus dem Budget zu streichen.
  • Ohne Bundesmittel ist der Betrieb der Verbindung laut SBB kaum rentabel, da die Kosten pro Ticket mit bis zu 200 Franken subventioniert worden wären.
  • Befürworter sehen im Nachtzug eine klimafreundliche Reisealternative, doch die Mehrheit im Parlament stuft die Verbindung als zu touristisch und finanzpolitisch fragwürdig ein.
Mehr anzeigen

Der Bund kann die ab Frühjahr 2026 geplante Nachtzug-Verbindung nach Malmö nicht subventionieren. Der Nationalrat hat die dafür vorgesehenen zehn Millionen Franken aus dem Budget gestrichen, wie zuvor schon der Ständerat.

Die Nachtzüge von Basel nach Malmö sollen gemäss den Plänen der SBB vom April 2026 an fahren. Mittel vom Bund sind nach Angaben der SBB Voraussetzung dafür, dass die Züge drei Mal pro Woche rollen. Nachtzüge seien zwar beliebt, jedoch aufgrund hoher Kosten nicht rentabel.

Im Nationalrat wollte eine Minderheit die Subvention nicht und setzte sich am Dienstag mit 99 zu 92 Stimmen und mit zwei Enthaltungen durch. Das CO2-Gesetz ermögliche eine Subvention, verpflichte aber nicht dazu, sagte Alex Farinelli (FDP/TI). Pro Ticket würde die Subvention 100 bis 200 Franken betragen.

Auf die Frage von Franziska Ryser (Grüne/SG), was er Familien sage, die bereits Tickets für den Zug gekauft hätten, sagte Farinelli, sie müssten sich an die SBB wenden für eine Rückerstattung. Es würde Geld aus dem Fenster geworfen, für eine hauptsächlich touristisch genutzte Zugverbindung, sagte Yvan Pahud (SVP/VD).

Was die Minderheit wolle, entspreche der ursprünglichen Absicht des Bundesrates, sagte auch Finanzministerin Karin Keller-Sutter. Die beantragten 10 Millionen Franken stünden auf Anweisung des Parlaments im Budget.

Malmö sei zwar Endstation, aber der Zug halte beispielsweise auch in Hamburg, entgegnete Ursula Zybach (SP/BE) namens der unterlegenen Mehrheit. Auch touristischer Flugverkehr geniesse Steuerbefreiungen. Gute Zugverbindungen seien eine echte Alternative für umweltfreundliches Reisen, sagte auch Simon Stadler (Mitte/UR).

Auch der Ständerat hatte die Subvention in der vergangenen Woche abgelehnt. Der Vorschlag, die Förderung auf 6,5 Millionen Franken zu beschränken, hatte im Ständerat kein Gehör gefunden. Das Kantonsparlament von Basel-Stadt forderte mit einer Resolution, das Geld für die Nachtzugverbindung zu sprechen.

