Die Ernährungsinitiative will die Schweizer Lebensmittelproduktion stärker auf pflanzliche Produkte ausrichten und den Selbstversorgungsgrad erhöhen. Landwirtschaftsminister Guy Parmelin erklärt, weshalb die Regierung am 27. September ein Nein empfiehlt.

Aktivistinnen und Aktivisten für die Ernährungsinitiative reichen die Unterschriften bei der Bundeskanzlei ein. Der Bundesrat beantragt den Stimmenden, am 27. September ein Nein einzulegen. (Archivbild)

Darum geht's Bundesrat und Parlament lehnen die Ernährungsinitiative ab, über die am 27. September abgestimmt wird.

Die Initiative verlangt einen höheren Selbstversorgungsgrad und einen stärkeren Anbau pflanzlicher Lebensmittel. D

ie Landesregierung warnt vor einer grundlegenden Umstellung der Landwirtschaft und einer Verlagerung von Umweltbelastungen ins Ausland. Zusammenfassung erstellt mit

Die Initiative «Für eine sichere Ernährung – durch Stärkung einer nachhaltigen inländischen Produktion, mehr pflanzliche Lebensmittel und sauberes Trinkwasser (Ernährungsinitiative)» verlangt einen höheren Selbstversorgungsgrad. Erreicht werden soll dieser durch vermehrten Anbau pflanzlicher Nahrungsmittel.

Die Produktion tierischer Lebensmittel – etwa Fleisch und Eier- habe in der Schweiz einen hohen Stellenwert, schreibt der Bundesrat zur Vorlage. Viele landwirtschaftliche Flächen der Schweiz seien für den Ackerbau nicht geeignet, sondern nur als Weideflächen.

Die Landwirtschaft und die Ernährung müssten innerhalb von zehn Jahren nach einem Ja neu ausgerichtet werden, gibt der Bundesrat zu bedenken. Negative Auswirkungen auf die Umwelt würden damit ins Ausland ausgelagert.