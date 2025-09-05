Bundesrat Parmelin ist auf dem Weg in die USA. (Archivbild) sda

Überraschung in Bern: Wirtschaftsminister Guy Parmelin hat seinen geplanten Auftritt beim Dachverband Economiesuisse abgesagt. Stattdessen reiste er kurzfristig in die USA – dort stehen Gespräche auf Ministerebene an.

Bundesrat Guy Parmelin ist kurzfristig in die USA gereist. Wie das Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) gegenüber SRF bestätigte, stehen dort am Freitag Gespräche «auf Ministerebene» auf dem Programm.

Damit musste der SVP-Bundesrat seinen geplanten Auftritt beim Wirtschaftsdachverband Economiesuisse absagen. Welche Themen bei den Treffen in den Vereinigten Staaten auf der Agenda stehen, ist derzeit noch unklar.

Die USA sind für die Schweiz einer der wichtigsten Handelspartner. Entsprechend könnten die Gespräche im Zusammenhang mit den zuletzt angespannten Handelsbeziehungen stehen. Erst im Sommer war es bei Gesprächen zwischen der Schweiz und Washington zu Differenzen gekommen – unter anderem über Medikamentenpreise und Zollfragen. Für die Schweiz haben die USA einen Zollhammer von 39 Prozent verhängt.

