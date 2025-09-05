  1. Privatkunden
Auftritt an Forum abgesagt Parmelin reist kurzfristig in die USA – geht es um den Zoll-Hammer?

Sven Ziegler

5.9.2025

Bundesrat Parmelin ist auf dem Weg in die USA. (Archivbild)
Bundesrat Parmelin ist auf dem Weg in die USA. (Archivbild)
sda

Überraschung in Bern: Wirtschaftsminister Guy Parmelin hat seinen geplanten Auftritt beim Dachverband Economiesuisse abgesagt. Stattdessen reiste er kurzfristig in die USA – dort stehen Gespräche auf Ministerebene an.

Sven Ziegler

05.09.2025, 10:34

05.09.2025, 10:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Guy Parmelin hat seinen geplanten Auftritt bei Economiesuisse am Freitag abgesagt
  • Der Wirtschaftsminister ist kurzfristig in die USA gereist
  • Dort sind heute Gespräche auf Ministerebene vorgesehen, wie das WBF bestätigt
Mehr anzeigen

Bundesrat Guy Parmelin ist kurzfristig in die USA gereist. Wie das Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) gegenüber SRF bestätigte, stehen dort am Freitag Gespräche «auf Ministerebene» auf dem Programm.

Damit musste der SVP-Bundesrat seinen geplanten Auftritt beim Wirtschaftsdachverband Economiesuisse absagen. Welche Themen bei den Treffen in den Vereinigten Staaten auf der Agenda stehen, ist derzeit noch unklar.

Die USA sind für die Schweiz einer der wichtigsten Handelspartner. Entsprechend könnten die Gespräche im Zusammenhang mit den zuletzt angespannten Handelsbeziehungen stehen. Erst im Sommer war es bei Gesprächen zwischen der Schweiz und Washington zu Differenzen gekommen – unter anderem über Medikamentenpreise und Zollfragen. Für die Schweiz haben die USA einen Zollhammer von 39 Prozent verhängt. 

+++ Update folgt +++

Optisch erklärt: So läuft der Hase mit den US-Zöllen

Optisch erklärt: So läuft der Hase mit den US-Zöllen

Wie funktionieren eigentlich diese US-Zölle? Wie stark tangieren sie die Schweizer Wirtschaft – und wie will diese darauf reagieren? blue News erklärt dir im Video anschaulich und appetitlich, was Sache ist.

31.07.2025

Unglück im Bielersee. Schwimmerin gerät bei Strandbad in Not und stirbt

Unglück im BielerseeSchwimmerin gerät bei Strandbad in Not und stirbt

Schwere Vorwürfe untereinander. Chaos in Aargauer Dorf – Gemeinderat zerlegt sich selbst

Schwere Vorwürfe untereinanderChaos in Aargauer Dorf – Gemeinderat zerlegt sich selbst

Behörden warnen vor Verschwörungstheorien. Masern breiten sich an Schweizer Schulen aus – Quarantänen verhängt

Behörden warnen vor VerschwörungstheorienMasern breiten sich an Schweizer Schulen aus – Quarantänen verhängt

