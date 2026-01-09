Bundespräsident Guy Parmelin besuchte am 1. Januar 2026 den Unglücksort in Crans-Montana. (Archivbild) Keystone

Nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana wendet sich Bundespräsident Guy Parmelin in einem offenen Brief an die Bevölkerung. Er spricht von einer der schwersten Tragödien der jüngeren Schweizer Geschichte und kündigt eine konsequente Aufarbeitung an.

Die Schweiz trauert. Nach dem verheerenden Brand in Crans-Montana hat Bundespräsident Guy Parmelin den Freitag zum nationalen Trauertag erklärt. In einem offenen Brief richtet er sich an die Betroffenen, an die Angehörigen der Opfer – und an die gesamte Bevölkerung.

«Gestatten Sie mir, mich mit der Bescheidenheit und Zurückhaltung zu äussern, die die Umstände erfordern», schreibt Parmelin zu Beginn seines Briefs. Die Ereignisse seien von «tiefer Traurigkeit und schwerem Kummer» geprägt.

Im Namen des Bundesrats spricht der Bundespräsident den Familien der Todesopfer sein «aufrichtiges Beileid» aus. Zugleich verneigt er sich vor jenen, «die zwar das Glück hatten, die Brandkatastrophe zu überleben, nun aber erst am Anfang eines langen Wegs der Genesung stehen».

«Justiz wird ihre Konsequenzen ziehen»

Besonders eindringlich richtet sich Parmelin an die jungen Menschen, die von der Tragödie betroffen sind. Viele der Opfer seien selbst jung gewesen, «voller Pläne, Hoffnungen und Träume». Ihr Leben dürfe «nicht nur auf die Katastrophe reduziert werden, bei der es zu Ende gegangen ist», sondern müsse «für das gewürdigt werden, was es war: ein Versprechen, eine Energie, ein Teil unserer gemeinsamen Zukunft».

Neben der Trauer betont der Bundespräsident auch die Verantwortung des Rechtsstaats. «Wir schulden den Betroffenen, Familien und Angehörigen Respekt, Erinnerung – und die Verpflichtung, alles zu tun, damit sich eine solche Katastrophe nicht wiederholt», schreibt Parmelin.

Die laufenden Ermittlungen seien zentral. «Die Justiz untersucht derzeit, inwiefern Sicherheitsbestimmungen missachtet wurden, und wird die Konsequenzen daraus ziehen», hält der Bundespräsident fest. «Das sind wir den Opfern und ihren Angehörigen schuldig.»

Schweiz trauert vereint

Ausdrücklich würdigt Parmelin den Einsatz der Einsatzkräfte. Er dankt «der Polizei, den zahlreichen Rettungskräften und den Miliz-Feuerwehrleuten», die bei den gefährlichen Rettungsarbeiten «ihr Leben riskiert haben». Auch dem medizinischen Personal im In- und Ausland spricht er Anerkennung aus.

Da die Schweiz eine solche Ausnahmesituation nicht allein bewältigen könne, sei internationale Unterstützung notwendig gewesen. Schwerstverletzte seien in spezialisierte Kliniken im Ausland verlegt worden. «Im Namen der Schweiz danke ich allen beteiligten Ländern für ihre solidarische Unterstützung», schreibt Parmelin.

Zum Schluss betont der Bundespräsident den gesellschaftlichen Zusammenhalt. «Heute ist die Schweiz traurig», schreibt er. «Aber heute ist die Schweiz auch im Herzen vereint.» Vereint in der Trauer, in der Unterstützung – und «in der Entschlossenheit, zu verstehen und zu schützen».