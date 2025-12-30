  1. Privatkunden
Technischer Defekt Parsennbahn in Davos steht still – Helikopter rettet Fussgänger

Philipp Fischer

30.12.2025

Die Standseilbahn Davos-Parsenn auf der Fahrt von der Mittelstation zum Weissfluhjoch oberhalb Davos.
Die Standseilbahn Davos-Parsenn auf der Fahrt von der Mittelstation zum Weissfluhjoch oberhalb Davos.
Archivbild: Keystone

Ein technischer Defekt hat die Standseilbahn in Davos GR zum Stillstand gebracht. Fussgänger auf dem Weissfluhjoch wurden mit dem Helikopter ins Tal gebracht.

Philipp Fischer

30.12.2025, 16:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein technisches Problem hat am Dienstagnachmittag die erste Sektion der Davoser Parsennbahn lahmgelegt.
  • Fussgänger und Skifahrer wurden mit dem Helikopter vom Berg nach Davos gebracht.
  • Die Sicherheit der Gäste war zu jeder Zeit gewährleistet, betonen die Bergbahnen.
Mehr anzeigen

Die Parsennbahn in Davos ist am Dienstag nach einem technischen Defekt mitten auf der Strecke stehen geblieben. Der unvermittelte Stopp habe sich bei der ersten Sektion der Bahn ereignet, berichtet «Nau.de». «Die Sicherheit der Gäste war zu jeder Zeit gewährleistet», teilen die Bergbahnen auf Anfrage von «Nau.ch» mit.

«Ein Helikopter bringt seit einer halben Stunde schon zum sechsten Mal Skifahrer nach Davos runter», schildert ein Beobachter vor Ort gegenüber «20 Minuten». Auch die Fussgänger auf dem Weissfluhjoch sollen mit dem Heli ins Tal gebracht worden sein. 

Skifahrer konnten jedoch weiterhin ganz normal über die drei geöffneten Talabfahrten nach Davos und Klosters gelangen, heisst es weiter. Fussgänger konnten ersatzweise über die Luftseilbahn Gotschna zurück nach Klosters ins Tal abfahren.

Mehr folgt.

