Partei-Parolen zum UrnengangAbstimmung am 14. Juni 2026: So stimmen SVP, SP, FDP und Mitte ab
Petar Marjanović
24.5.2026
Die Schweiz entscheidet über mehrere wichtige Abstimmungen. Viele Bürger orientieren sich dabei an den Parolen der Parteien. Wie SVP, FDP, SP und die Grünen zu den Vorlagen stehen und welche Empfehlungen sie abgeben, zeigt der Überblick zu den aktuellen Abstimmungen.
Viele Stimmbürgerinnen und Stimmbürger orientieren sich bei der Meinungsbildung an den Parolen jener Parteien, mit denen sie politisch übereinstimmen. blue News zeigt, welche Empfehlungen die Parteien abgeben – und erklärt, worum es bei den beiden Vorlagen geht.
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