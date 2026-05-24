Die Schweiz stimmt am 14. Juni 2026 ab. KEYSTONE

Die Schweiz entscheidet über mehrere wichtige Abstimmungen. Viele Bürger orientieren sich dabei an den Parolen der Parteien. Wie SVP, FDP, SP und die Grünen zu den Vorlagen stehen und welche Empfehlungen sie abgeben, zeigt der Überblick zu den aktuellen Abstimmungen.

Am 14. Juni 2026 stimmt die Schweiz auf Bundesebene über zwei Vorlagen ab. Im Zentrum stehen die Initiative gegen eine «10-Millionen-Schweiz» sowie die Änderung des Zivildienstgesetzes – beide dürften im Abstimmungskampf für kontroverse Debatten sorgen.

Viele Stimmbürgerinnen und Stimmbürger orientieren sich bei der Meinungsbildung an den Parolen jener Parteien, mit denen sie politisch übereinstimmen. blue News zeigt, welche Empfehlungen die Parteien abgeben – und erklärt, worum es bei den beiden Vorlagen geht.

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