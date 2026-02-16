  1. Privatkunden
Abstimmung am 8. März 2026 Partei-Parolen: So stimmen SVP, SP, FDP und Mitte ab

Petar Marjanović

16.2.2026

Am 8. März 2026 gibt es in der Schweiz vier Abstimmungsvorlagen.
Am 8. März 2026 gibt es in der Schweiz vier Abstimmungsvorlagen.
KEYSTONE

Die Schweiz entscheidet über mehrere wichtige Abstimmungen. Viele Bürger orientieren sich dabei an den Parolen der Parteien. Wie SVP, FDP, SP und die Grünen zu den Vorlagen stehen und welche Empfehlungen sie abgeben, zeigt der Überblick zu den aktuellen Abstimmungen.

Petar Marjanović

16.02.2026, 11:21

16.02.2026, 11:39

Am 8. März 2026 stimmt die Schweiz über vier Vorlagen ab. Besonders umkämpft sind die Abstimmungen zur Einführung der Individualbesteuerung und zur SRG-Initiative. Weniger umstritten, aber emotional geführt, sind die Abstimmungen zur Bargeld-Initiative und zum Gegenvorschlag. Zusätzlich kommt die Klimafonds-Initiative zur Abstimmung.

In der Schweiz orientieren sich viele Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an den Parolen jener Parteien, mit denen sie politisch übereinstimmen. blue News zeigt auf, welche Abstimmungsempfehlungen die Parteien abgeben und worum es bei den einzelnen Vorlagen geht.

Fehlt eine Parole? Gibt es einen Fehler? Wir danken über eine rasche Meldung mit Quellenangabe per E-Mail.

Die Halbierungsinitiative einfach erklärt – Sind 200 Franken genug? – Das musst du darüber wissen

Die Halbierungsinitiative einfach erklärt – Sind 200 Franken genug? – Das musst du darüber wissen

Die Halbierungsinitiative «200 Franken sind genug!» will die Radio- und TV-Gebühren deutlich senken. Wer hinter der Initiative steckt, welche Folgen sie hätte – und was für die SRG auf dem Spiel steht, zeigt unser Video-Explainer.

04.02.2026

