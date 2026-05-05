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Wegen Betrugs und Veruntreuung Pascal Jaussi steht in Freiburg vor Gericht

SDA

5.5.2026 - 09:24

Einst «der Schweizer Elon Musk», jetzt auf der Anklagebank: Pascal Jaussi.
Einst «der Schweizer Elon Musk», jetzt auf der Anklagebank: Pascal Jaussi.
Keystone

Der Gründer der Swiss Space Systems Holding ist am Dienstagmorgen vor dem Wirtschaftsstrafgericht des Kantons Freiburg erschienen. Der 49-jährige Pascal Jaussi muss sich dort wegen Betrugs, ungetreuer Geschäftsführung und Veruntreuung verantworten.

Keystone-SDA

05.05.2026, 09:24

05.05.2026, 10:21

Nebst Betrug und versuchtem Betrug wirft die Anklage Jaussi unter anderem auch Irreführung der Justiz und Brandstiftung vor.

Der Konkurs von Jaussis Raumfahrt-Unternehmen hinterliess Schulden in der Höhe von 31,6 Millionen Franken. Der Verkauf von Schwerelosigkeitsflügen brachte der Firma mindestens 1,6 Millionen Franken ein. Kein Käufer hat jemals einen Flug angetreten.

Jaussi wurde 2016 mit schweren Verbrennungen in einem Waldstück im Kanton Freiburg aufgefunden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, einen Überfall inszeniert zu haben. Er soll so das Konkursverfahren absichtlich verzögert und die Waadtländer Justiz getäuscht haben.

Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft weist Jaussi zurück. Gegenüber der Zeitung «Le Temps» sagte er, im Prozess seine Unschuld vollständig beweisen zu wollen.

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