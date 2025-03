Manchmal halten sich Motorradfahrende bis zwei oder drei Uhr nachts auf dem Parkplatz vor dem Gasthaus Hulftegg auf. Screenshot Google Review

Auf der Hulftegg, einem Pass zwischen Zürich und St. Gallen, sorgen Raser für zunehmenden Lärm. Anwohner sind genervt von lauter Musik und aufheulenden Motoren und fordern nun strikte Massnahmen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Frühling lockt Raser mit lauten Fahrzeugen auf die Hulftegg-Passstrasse, was zu erheblicher Lärmbelästigung für Anwohner führt.

Trotz Kontrollen und mobiler Blitzer lassen sich die Raser nicht abschrecken und treffen sich nachts auf Parkplätzen, was den Anwohnern den Schlaf raubt.

Als Lösung fordern die Anwohner Tempo 60 auf der gesamten Passstrasse sowie ein Fahrverbot ab 22 Uhr auf den großen Parkplätzen bei der Passhöhe. Mehr anzeigen

Der Frühling lockt viele Menschen ins Freie, darunter auch Raser, die mit ihren lauten Fahrzeugen die Ruhe auf der Hulftegg stören. Die Passstrasse, die das Zürcher Tösstal mit dem St. Galler Toggenburg verbindet, wird zunehmend von Fahrern mit getunten Autos und Motorrädern frequentiert.

Anwohnerinnen und Anwohner berichten immer wieder von illegalen Rennen und Fahrzeugen, die selbst bei kaltem Wetter die Strassen unsicher machen.

Besonders nachts wird der Parkplatz beim Restaurant Hulftegg zum Treffpunkt für diese Lärmverursacher, wie das «Toggenburger Tagblatt» schreibt. Trotz mobiler Blitzer und Verkehrskontrollen lassen sich die Raser nicht abschrecken, was den Anwohnern den Schlaf raubt.

Tempo 60 und Fahrverbot gefordert

Die Situation hat sich in den letzten Jahren verschärft, und die Geduld der Anwohner ist am Ende. Dies sind sich deshalb einig: So kann es nicht mehr weitergehen.

Und fordern Tempo 60 auf der ganzen Passstrasse. Sowie neu auch ein Fahrverbot ab 22 Uhr auf den grossen Parkplätzen bei der Passhöhe. Oder auf privaten Vorplätzen oder Einfahrten, die die Raser zum Wenden brauchen. Damit endlich wieder Ruhe einkehrt auf der Hulftegg.

Die Redaktorin hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.