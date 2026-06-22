Passant rettet Hund aus überhitztem Auto – 17-Jähriger angezeigt

Ein Passant rettete im Thurgau einen Hund aus einem überhitzten Auto. KEYSTONE

Ein Hund ist am Sonntagnachmittag im Thurgau aus einem überhitzen Auto befreit worden. Ein Passant schlug die Scheibe ein, der 17-jährige Halter wird angezeigt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Passant rettete im Thurgau einen Hund aus einem überhitzten Auto.

Der 17-jährige Halter wird angezeigt.

Die Polizei warnt vor Lebensgefahr in Fahrzeugen und rät, im Notfall 117 zu wählen. Mehr anzeigen

Am Sonntagnachmittag kurz nach 16 Uhr ging bei der Notrufzentrale im Kanton Thurgau die Meldung ein, dass sich ein Hund in einem abgeschlossenen Auto befinde und stark hechele.

Ein Passant reagierte umgehend, schlug die Scheibe auf der Fahrerseite ein und befreite das Tier aus dem überhitzten Fahrzeug. Ermittlungen ergaben, dass ein 17-Jähriger den Hund zurückgelassen hatte. Er wird bei der Jugendanwaltschaft angezeigt.

Die Polizei betont, dass bereits mässig warme Temperaturen oder direkte Sonneneinstrahlung Fahrzeuge innert kurzer Zeit zur tödlichen Falle machen können, auch bei leicht geöffneten Fenstern.

Die Behörden warnen eindringlich davor, Kinder oder Tiere in abgestellten Fahrzeugen zurückzulassen.

Empfehlungen der Polizei

In solchen Situationen empfiehlt die Polizei, zunächst zu versuchen, die Halterin oder den Halter ausfindig zu machen, etwa über einen Ausruf im Einkaufszentrum. Gelingt dies nicht, soll umgehend die Notrufnummer 117 gewählt werden.

Zudem wird geraten, den Zustand des eingeschlossenen Menschen oder Tieres zu beobachten und die Situation zu dokumentieren. Im Notfall kann auch das Einschlagen einer Scheibe erforderlich sein.