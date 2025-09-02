  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bundesgericht rügt Vorgehen Patient spricht in Therapie über Kinderpornos – Klinik zeigt ihn an

Sven Ziegler

2.9.2025

Die Aufhebung der Schweigepflicht war unrechtmässig. 
Die Aufhebung der Schweigepflicht war unrechtmässig. 
IMAGO/YAY Images

Ein Patient suchte Hilfe – und wurde von einer Klinik in Schwyz angezeigt. Das Bundesgericht kritisiert nun, dass die Schweigepflicht unrechtmässig aufgehoben wurde. Für die Betroffenen sei dies ein gravierender Eingriff in ihre Rechte.

Redaktion blue News

02.09.2025, 12:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Mann wandte sich 2022 an eine Klinik in Schwyz und sprach über Kinderpornografie-Konsum.
  • Die Klinik beantragte die Entbindung von der Schweigepflicht und erstattete Strafanzeige.
  • Das Bundesgericht erklärte das Vorgehen der Behörden nun für nichtig.
Mehr anzeigen

Das Bundesgericht hat einen heiklen Fall aus dem Kanton Schwyz beurteilt und dabei deutliche Kritik an den kantonalen Behörden geäussert. Ein Patient hatte sich 2022 in einer psychiatrischen Klinik behandeln lassen und im Gespräch eingeräumt, Kinderpornografie konsumiert zu haben. Daraufhin beantragte die Klinik beim Schwyzer Amt für Gesundheit eine Entbindung von der Schweigepflicht – und zeigte den Mann an.

Wie SRF berichtet, erklärte das höchste Gericht die Verfügung nun für nichtig. Der Patient sei weder informiert noch angehört worden, was einen gravierenden Verfahrensfehler darstelle. Nur in akuten Fällen, etwa wenn ein Leben in Gefahr sei, dürften Ärzte hinter dem Rücken von Patienten Auskünfte erteilen. Die Begründung der Schwyzer Behörden – man habe eine mögliche Beweismittelvernichtung verhindern wollen – reiche nicht aus.

Das Urteil gilt als Leitentscheid: Es lässt offen, ob Kinderporno-Konsum überhaupt gemeldet werden darf. Klar ist jedoch, dass Betroffene bei einer solchen Entbindung zwingend einbezogen werden müssen.

Folgen für Prävention

Fachleute warnen, das Urteil zeige ein grundsätzliches Dilemma auf. «Wenn Menschen mit pädosexuellen Neigungen befürchten müssen, sofort angezeigt zu werden, holen sie sich keine Hilfe mehr», sagt Sandra Sommer von der Beratungsstelle Beforemore gegenüber SRF. Dabei sei es entscheidend, niederschwellige und vertrauliche Angebote anzubieten, um Straftaten zu verhindern.

Das Netzwerk «Kein Täter werden», dem mehrere Unikliniken angehören, betont ebenfalls, dass Schweigepflicht die Basis für Prävention sei. Nur so könnten Personen erreicht werden, die noch nicht im Visier der Justiz stehen, sagt das Netzwerk gegenüber dem Blick

Der Schwyzer Kantonsarzt Christos Pouskoulas verteidigt das Vorgehen teilweise. Zwar sei nicht jede Meldung automatisch angezeigt worden, aber man habe eine Abwägung vorgenommen. Nach dem Urteil brauche es jedoch künftig die konkrete Gefahr eines sexuellen Übergriffs auf ein Kind – bloss das Risiko reiche nicht mehr aus.

Mehr aus der Schweiz

Bei Bootshafen in Rorschach SG. Tote Frau im Bodensee entdeckt – Polizei ermittelt

Bei Bootshafen in Rorschach SGTote Frau im Bodensee entdeckt – Polizei ermittelt

«Wir befanden uns im Epizentrum». Passagierschiff gerät auf dem Zürichsee in heftiges Unwetter – Video zeigt Naturgewalt

«Wir befanden uns im Epizentrum»Passagierschiff gerät auf dem Zürichsee in heftiges Unwetter – Video zeigt Naturgewalt

Finanzkontrolle schlägt Alarm. Sanierung von Walliser Giftmülldeponie stockt – und keiner weiss, wie weiter

Finanzkontrolle schlägt AlarmSanierung von Walliser Giftmülldeponie stockt – und keiner weiss, wie weiter

Meistgelesen

«Wenn Trump nicht eingegriffen hätte, würde L.A. heute nicht mehr stehen» +++ Indien-Handel «ein total einseitiges Desaster»
Geheimplan an der Wand? Karte in Büro von Putin-General sorgt für Diskussionen
Passagierschiff gerät auf dem Zürichsee in heftiges Unwetter – Video zeigt Naturgewalt
Millionen Mail-Konten gehackt – so kannst du dich jetzt noch schützen
Falsche Verträge, falsche Versprechen – so tappst du nicht in die Vorsorgefalle