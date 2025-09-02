Die Aufhebung der Schweigepflicht war unrechtmässig. IMAGO/YAY Images

Ein Patient suchte Hilfe – und wurde von einer Klinik in Schwyz angezeigt. Das Bundesgericht kritisiert nun, dass die Schweigepflicht unrechtmässig aufgehoben wurde. Für die Betroffenen sei dies ein gravierender Eingriff in ihre Rechte.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Mann wandte sich 2022 an eine Klinik in Schwyz und sprach über Kinderpornografie-Konsum.

Die Klinik beantragte die Entbindung von der Schweigepflicht und erstattete Strafanzeige.

Das Bundesgericht erklärte das Vorgehen der Behörden nun für nichtig. Mehr anzeigen

Das Bundesgericht hat einen heiklen Fall aus dem Kanton Schwyz beurteilt und dabei deutliche Kritik an den kantonalen Behörden geäussert. Ein Patient hatte sich 2022 in einer psychiatrischen Klinik behandeln lassen und im Gespräch eingeräumt, Kinderpornografie konsumiert zu haben. Daraufhin beantragte die Klinik beim Schwyzer Amt für Gesundheit eine Entbindung von der Schweigepflicht – und zeigte den Mann an.

Wie SRF berichtet, erklärte das höchste Gericht die Verfügung nun für nichtig. Der Patient sei weder informiert noch angehört worden, was einen gravierenden Verfahrensfehler darstelle. Nur in akuten Fällen, etwa wenn ein Leben in Gefahr sei, dürften Ärzte hinter dem Rücken von Patienten Auskünfte erteilen. Die Begründung der Schwyzer Behörden – man habe eine mögliche Beweismittelvernichtung verhindern wollen – reiche nicht aus.

Das Urteil gilt als Leitentscheid: Es lässt offen, ob Kinderporno-Konsum überhaupt gemeldet werden darf. Klar ist jedoch, dass Betroffene bei einer solchen Entbindung zwingend einbezogen werden müssen.

Folgen für Prävention

Fachleute warnen, das Urteil zeige ein grundsätzliches Dilemma auf. «Wenn Menschen mit pädosexuellen Neigungen befürchten müssen, sofort angezeigt zu werden, holen sie sich keine Hilfe mehr», sagt Sandra Sommer von der Beratungsstelle Beforemore gegenüber SRF. Dabei sei es entscheidend, niederschwellige und vertrauliche Angebote anzubieten, um Straftaten zu verhindern.

Das Netzwerk «Kein Täter werden», dem mehrere Unikliniken angehören, betont ebenfalls, dass Schweigepflicht die Basis für Prävention sei. Nur so könnten Personen erreicht werden, die noch nicht im Visier der Justiz stehen, sagt das Netzwerk gegenüber dem Blick.

Der Schwyzer Kantonsarzt Christos Pouskoulas verteidigt das Vorgehen teilweise. Zwar sei nicht jede Meldung automatisch angezeigt worden, aber man habe eine Abwägung vorgenommen. Nach dem Urteil brauche es jedoch künftig die konkrete Gefahr eines sexuellen Übergriffs auf ein Kind – bloss das Risiko reiche nicht mehr aus.