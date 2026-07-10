Auf dem Gelände einer Reha-Klinik in Faido TI ist eine 56-jährige Patientin mit einer Schussverletzung am Kopf aufgefunden worden. Sie starb später im Spital. Die Polizei fahndet nach einem Mann.

Eine 56-jährige Schweizerin ist am Donnerstagabend auf dem Gelände der Rehabilitationsklinik in Faido TI mit einer schweren Schussverletzung am Kopf aufgefunden worden. Die Frau, die aus dem Bleniotal stammte und in der Klinik behandelt wurde, starb später im Spital.

Wie die Tessiner Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei am Freitag mitteilten, wurde die Frau kurz nach 20 Uhr entdeckt. Einsatzkräfte der Kantonspolizei sowie die Rega rückten aus und brachten die Schwerverletzte per Helikopter ins Spital. Dort erlag sie ihren Verletzungen.

Die Behörden untersuchen nun die genauen Umstände des Vorfalls. Abgeklärt werden die Ursache, der Ablauf und eine mögliche strafrechtliche Verantwortung.

Im Zusammenhang mit dem Fall steht ein Mann im Fokus der Ermittlungen. Nach ihm wird derzeit gesucht, teilten die Behörden mit. Weitere Angaben zu seiner Identität oder seiner mutmasslichen Rolle machten sie nicht.

Die Ermittlungen werden von Staatsanwältin Petra Canonica Alexakis geleitet. Wegen der laufenden Untersuchung wollen die Behörden vorerst keine weiteren Informationen bekannt geben.